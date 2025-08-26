Incendio en una parcela con pasto en Conil de la Frontera

La Voz de Cádiz 26/08/2025

Actualizado a las 11:39h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han actuado en la extinción de un incendio declarado en una zona de pasto en la carretera de las parcelas de Roche, en Conil de la Frontera, donde han ardido unos 300 metros cuadrados de terreno sin causar daños materiales.

En un mensaje en redes sociales, el Consorcio ha explicado que el incendio se registró este pasado lunes 25 de agosto sobre las 19,00 horas, permaneciendo los bomberos del parque de Conil algo más de una hora trabajando en apagar el fuego.

Para su extinción ha sido necesario la utilización de 1.500 litros de agua, además de la colaboración en la zona de Policía Local y Guardia Civil.

🗓️25/08/25 ⏰19h



Salida del parque de #Conil por incendio de pasto en la carretera de las parcelas de #Roche.

El fuego afecta a una superficie aproximada de 300 m².



🚒3

👨‍🚒 3

💦 1.500 lt

🤝 #PolicíaLocal #GuardiaCivil #CBPC pic.twitter.com/p5WB6cejYA — Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (@BomberosCbpc) August 26, 2025

Desde el Consorcio desplegaron hasta el lugar dos vehículos, una autobomba urbana ligera (P-34) y autobomba rural pesada (R-28), además de tres bomberos encargados de sofocar el incendio.