Incendio en una parcela con pasto en Conil de la Frontera

Se han quemado unos 300 metros cuadrados de terreno sin causar daños materiales

La Voz de Cádiz

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han actuado en la extinción de un incendio declarado en una zona de pasto en la carretera de las parcelas de Roche, en Conil de la Frontera, donde han ardido unos 300 metros cuadrados de terreno sin causar daños materiales.

En un mensaje en redes sociales, el Consorcio ha explicado que el incendio se registró este pasado lunes 25 de agosto sobre las 19,00 horas, permaneciendo los bomberos del parque de Conil algo más de una hora trabajando en apagar el fuego.

Para su extinción ha sido necesario la utilización de 1.500 litros de agua, además de la colaboración en la zona de Policía Local y Guardia Civil.

Desde el Consorcio desplegaron hasta el lugar dos vehículos, una autobomba urbana ligera (P-34) y autobomba rural pesada (R-28), además de tres bomberos encargados de sofocar el incendio.

