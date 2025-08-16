SUCESO

Incendio en embarcación en Los Toruños, Puerto Real

El equipo de bomberos actuó con rapidez y eficacia, utilizando agua y espuma para extinguir el fuego

Puerto Real

En la noche de este viernes 15 de agosto, el equipo de bomberos del Parque de Cádiz fue movilizado para sofocar el incendio de una embarcación ubicado en la zona de Los Toruños, en Puerto Real. Al llegar al lugar, la embarcación se encontraba completamente envuelta en llamas y en un punto de difícil acceso.

El equipo, compuesto por un jefe de salida y tres bomberos, actuó con rapidez y eficacia, utilizando agua y espuma para extinguir el fuego. Para ello emplearon un vehículo autobomba urbana pesada (U-43), que transportó un total de 3.000 litros de agua.

Gracias a la pronta intervención y coordinación del equipo, el incendio fue controlado sin mayores incidentes.

