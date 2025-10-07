Un incendio en la Dehesa de las Yeguas en Puerto Real quema dos hectáreas

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz del parque de Tres Caminos han tenido que acudir ante un incendio de pinos y cañaveral en la carretera CA-3113, por la zona de la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real, donde el fuego ha afectado a unas dos hectáreas de terreno.

Con apoyo de un camión del Plan Infoca, que se ha incorporado a las 09,30 horas de este martes, los trabajos se han enfocado en perimetrar el fuego para evitar el riesgo de propagación a las viviendas cercanas al incendio.

El incendio se ha declarado en torno a las 05,50 horas de la madrugada y hasta el momento se han utilizado hasta 17.000 litros de agua en las tareas de extinción.

Desde el consorcio han detallado que se continúa en el lugar realizando labores de refresco para evitar nuevas reactivaciones del fuego.

Hasta la zona se han desplazado tres vehículos del Consorcio, en concreto, dos autobombas rurales pesadas (R-19 y R-28) y un vehículo de mando (M-46), además siete bomberos y efectivos de la Guardia Civil.