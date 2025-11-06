La inauguración de Elecam Group impulsa el suelo industrial de la antigua Altadis como polígono tecnológico de Cádiz

El recinto interior de la Zona Franca de Cádiz ha dado un nuevo paso hacia el impulso tecnológico con la implantación de la empresa Elecam Group. Esta compañía de origen gaditano ha elegido una de las naves del antiguo complejo de Altadis para ubicar su sede central y seguir con su expansión. La compañía, que empezó hace casi cuarenta años como almacén eléctrico, es hoy una importante firma en cuanto a tecnología, ingeniería y suministros. El grupo Elecam se fundó en Cádiz en 1986. Es una empresa familiar que se ha consolidado como un Grupo Empresarial que opera a escala global, con capacidades para integrar ingeniería, tecnología y logística.

La presencia de Elecam en el complejo de Altadis es especialmente significativa, ya que este suelo industrial se encuentra al 71% de su ocupación según el delegado de la Zona Franca, Fran González, que asegura que el goteo de empresas interesadas en instalarse en este espacio es constante.

Todo ello va acorde con la línea de trabajo de la Zona Franca de Cádiz y su nuevo modelo industrial 4.0, basado en una industria altamente innovadora, sostenible y comprometida con el medioambiente. De hecho, en las instalaciones del recinto fiscal del Consorcio ya están implantadas 23 empresas de base innovadora, tres de las cuales –Capgemini, Quest Global y la propia Elecam- han llegado en los dos últimos años.

Poco a poco los terrenos de la antigua fábrica de tabacos se van llenando de vida industrial. La compañía Elecam Group oficializó su llegada al recinto fiscal en marzo de 2024 con la firma del contrato de arrendamiento.

Esta empresa gaditana de suministros eléctricos, ingeniería y servicios industriales se ha instalado en el antiguo Centro de Paletizado Internacional (CPI), de Altadis. Se trata de un equipamiento del recinto fiscal de 3.688 m2. Este jueves ha tenido lugar su inauguración y al acto han asistidos el CEO de Elecam Group, Alberto Pérez Castillo, el delegado de la Zona Franca, Fran González, el alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada territorial de Industria, Inmaculada Olivero, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

Proceso de expansión

El responsable de la compañía ha destacado que la inversión en la puesta en marcha del nuevo centro ha superado el millón de euros y creará unos 80 puestos de trabajo una vez que la planta esté a pleno rendimiento a partir del enero de 2026. Pérez Castillo ha explicado que la compañía se encuentra en un proceso de expansión y se necesitaban unas instalaciones como las que ocupa ahora en Zona Franca para seguir compitiendo. Ha recordado que su cuota de exportación es del 33% y las nuevas instalaciones «permiten mirar al futuro con más optimismo». La dirección de Elecam Group se encuentra ahora en manos de la segunda generación familiar y su CEO ha subrayado que la UCA forma parte de la cantera de su mano de obra.

En línea con los principios de la economía circular, Elecam Group, implementará un sistema de gestión energética en la planta que facilitará la reutilización de la energía no solo consumida sino también la excedente almacenada. Este enfoque resalta la intención de maximizar el uso de la energía generada por fuentes renovables, adaptándose a las fluctuaciones de la demanda interna y externa y contribuyendo a un sistema energético más resiliente y

El goteo de empresas que ha llegado a la antigua Altadis ha sido constante en los dos últimos años. Al arrendamiento del denominado edificio en cruz por parte de la Guardia Civil para albergar el Grupo Marítimo del Estrecho y el Centro de Perfeccionamiento del Servicio Marítimo, hay que sumar la llegada también de firmas tecnológicas como Rospa y Dragados Offshore.

Componentes y Servicios Rospa, experta en ingeniería con base tecnológica y dedicada a la fabricación de elementos y estructuras para la energía renovable, se ha instalado en una nave de 2.120 m2 para desarrollar un elemento denominado Solar Box, un producto para la optimización en la generación y tratamiento de la energía fotovoltaica.

La empresa Dragados Offshore ha extendido también sus tentáculos desde la orilla de Puerto Real a la de Cádiz y trabaja ahora en una planta de 13.500 m2, también en el antiguo complejo de Altadis.

El delegado de la Zona Franca, Fran González ha mostrado su satisfacción con la inauguración de Elecam Group porque supone un paso adelante en la innovación y en el desarrollo de la economía gaditana. En estos momentos, la Zona Franca de Cádiz se expande por 13 municipios de la provincia y alberga 401 empresas que generan 4.380 empleos directos y 7.500 empleos indirectos.. En total, más de 10.000 puestos de trabajo en un suelo industrial que ha visto multiplicar su oferta desde 2019.

El crecimiento ha sido exponencial en los cinco últimos años. Las instalaciones dependientes de Zona Franca contaban con 250 empresas en 2019, que generaban 2.500 empleos directos y unos 3.000 puestos de trabajo indirectos, dependientes de los sectores logístico, naval, aeronáutico, agroalimentario, pesquero, digital-tecnológico y de servicios. En tan solo cinco años la Zona Franca ha doblado su capacidad de carga de trabajo.

Uno de los indicadores que mejor sustenta este crecimiento en empresas y en actividad es el ingreso que recibe el Consorcio de la Zona Franca del impuesto de sociedades declarado por las empresas que se encuentran en el Recinto Interior dado que se ha liquidado en 2024 con 7,4 millones, lo que supone triplicar el promedio en cinco años. Esto indica que han crecido las empresas que se computan para el cálculo de este ingreso a la vez que ha crecido la actividad de las mismas.

Es interesante contextualizar que estas cifras se sustentan en un buen momento financiero de la Institución. El Plan de Viabilidad 2021-205 se ha cumplido con creces y la Zona Franca ha experimentado una notable y sólida recuperación financiera.

Así, la Zona Franca ha logrado reducido su deuda, que en 2019 alcanzaba los 190 millones de euros. el recorte ha sido de 90 millones, un significativo 48% menos. En cinco años, el Patrimonio neto se ha duplicado, pasando de 72 millones en 2019 a 144 millones en 2024, mientras que la facturación ha aumentado un 9% en 2024 con respecto a 2019.

Por lo que respecta al fondo de maniobra suma en positivo con 26 millones en 2024, mostrando a la Zona Franca una elevada liquidez. Este dato es importante si lo comparamos con un fondo de maniobra negativo de 3,3 millones en 2019. Tras 13 años de pérdidas significativas, se ha logrado un beneficio en las cuentas consolidadas del grupo de 2,4 millones en 2024.