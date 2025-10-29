Las cuentas de la Zona Franca de Cádiz también se pintan de azul con un superávit en 2024

Las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz han pasado del negro al blanco. Por segundo año consecutivo arrojan un superávit de 2,4 millones de euros. Esta institución, clave en la economía gaditana, cumplió 95 años en octubre de 2024.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González ha presentado este miércoles al Pleno lo resultados de 2024, que confirman la solidez y la evolución en positivo de la Institución producto de la estrategia de gestión implantada, que ha logrado unos beneficios en las cuentas individuales (del Consorcio) de 1,9 millones de euros y de 2,4 millones de euros en las consolidadas (Consorcio y sociedades), después de un periodo de 13 años de pérdidas.

La Zona Franca está presente en 13 municipios de la provincia y alberga a 397 empresas, de las que 113 están radicadas en Cádiz. Su actividad genera 3.600 empleos directos y 7.500 indirectos, lo que la convierten en un importante pulmón de actividad económica, junto con el puerto de Cádiz y los polígonos de La Cabezuela y el Trocadero, amén del polo petroquímico del Campo de Gibraltar.

La presentación de las cuentas ante el máximo órgano de la Zona Franca de Cádiz evidencia que la entidad ha ido creciendo y recuperando su solvencia y liquidez con una marcada evolución financiera en positivo que ha hecho posible que la Intervención General del Estado haya emitido un informe favorable sin salvedades en su auditoría por segundo año consecutivo, después de que en 2023 lo realizara por primera vez en la historia del Consorcio gaditano desde que se hacen auditorías.

Confianza y capacidad

Es importante señalar que la ausencia de salvedades demuestra la correcta aplicación de los principios contables y la solidez de los procedimientos administrativos y financieros, lo que refuerza y afianza la confianza en la Institución y en su capacidad para seguir impulsando proyectos estratégicos para la provincia de Cádiz..

Fruto del Plan de Viabilidad 2020-2025 autoimpuesto por el delegado actual, el Consorcio gaditano ha logrado en 2024 un resultado de explotación positivo tanto en el Consorcio como en el grupo, alcanzando los 5,3 y 5,7 millones de euros respectivamente, indicador importante de la actividad de todo el grupo de empresas de la Zona Franca de Cádiz, que ha registrado un incremento continuado de la cifra de negocios, superando en un 9% la facturación de 2019.

El gran auge de la actividad comercial con el consiguiente aumento de las empresas implantadas y su cifra de negocio ha propiciado un notable crecimiento de los ingresos por el impuesto de sociedades para el Consorcio, que en 2024 alcanzó los 7,4 millones de euros, cifra que supone el triple del promedio de lo ingresado en los últimos cinco años y que permite a la Zona Franca planear una mayor inversión en sus infraestructuras.

Otro dato importante en las cuentas de 2024 fue la gestión eficiente de los gastos financieros, gracias a la reestructuración de la deuda total (Reindus y financiera). La reducción de los gastos financieros alcanzó un 46%, pasando de 6,8 millones de euros en 2019 a 3,7 millones en 2024.

Goteo de nuevas empresas

En los últimos años, el recinto fiscal gaditano ha engordado su lista de inquilinos con la llegada de nuevas empresa. Así, Dragados Offshore se incorporó al recinto fiscal en 2024 ocupando un módulo de la antigua Altadis. De hecho, también se incorporado en estos años Capgemini, con su Intelligent Industry Lab recién estrenado en el edificio Europa; Quest, ingeniería y economía azul, también en el edificio Europa; y Rospa, experta en ingeniería e innovación que será vecina de Elecam en la zona de la antigua Altadis.

Las cuentas presentadas al Pleno reflejan que la solida gestión financiera se ha hecho ver también en el patrimonio neto de la Zona Franca de Cádiz, que se ha duplicado en el período entre 2019 y 2024, pasando de 72 millones de euros en 2019 hasta 144 millones de euros en 2024, lo que dota a la entidad de capacidad para afrontar obligaciones financieras a largo plazo.

Otro hito destacable es la posición de liquidez de la Institución gaditana, que ha pasado de un gran desequilibrio financiero con un fondo de maniobra negativo de 3,3 millones de euros en 2019 a alcanzar la cifra positiva de 26 millones de euros en 2024.

Solvencia

La solvencia financiera obtenida en el periodo analizado proporciona al Consorcio gaditano capacidad inversora y la posibilidad de acometer proyectos en marcha y futuros con holgura, a lo que se suma la confianza que ha depositado Europa en la entidad con la nueva ayuda Feder para el proyecto ZF Blue Core, un vivero de empresas 4.0 que complementará el trabajo desarrollado por Incubazul.

Los presupuestos para 2026 y el plan de actuación plurianual para el periodo 2027-2029 se han diseñado cuidadosamente bajo el principio de estabilidad presupuestaria con el objetivo de asegurar un equilibrio sólido, sin olvidar las nuevas oportunidades y necesidades del mercado, constituyendo un montante total para todo ese periodo de 56,6 millones de euros.

El presupuesto de 2026 prevé 23 millones de inversión, de los que 10,7 millones serán para el recinto interior

De esta forma, el total de inversiones previstas para 2026 son 23 millones de euros, correspondiendo la máxima partida al recinto interior (10,7 millones) y al polígono exterior (8,3 millones). Para el período 2027-2029 la inversión se estabiliza con un mínimo de 11,2 millones de euros anuales, manteniendo el foco principal en el recinto interior y el polígono exterior.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha mostrado su satisfacción por esta evolución del Consorcio y porque la presentación al Pleno evidencia que «podemos aseverar que la situación económica de la Zona Franca de Cádiz dista mucho afortunadamente de lo que fue antaño y son muchas las cifras que lo avalan y sobre todo lo hacen en este 2024 cuyas cuentas consolidadas presentamos hoy al Pleno».

El Plan de Viabilidad, que ya ha sido cumplido con creces, dará paso ahora a un Plan Estratégico para el periodo 2026-2030, actualmente en elaboración, orientado a posicionar a la Zona Franca de Cádiz como referente en Economía Azul, sostenibilidad e innovación tecnológica, con el fomento e impulso de proyectos vinculados a la industria 4.0, la Economía Azul y el carbono azul.