La «pesadilla» de los estudiantes de buscar alquiler en Cádiz se cronifica

Ángela lanza un grito de auxilio por un grupo de Facebook. «Busco piso de estudiantes urgente en la zona del Estadio- Segunda Aguada», reza su publicación. Tan solo una persona le responde con el anuncio de un piso. Ella estudia en la Facultad de Enfermería y la «experiencia horrible» de buscar una habitación digna le persigue durante el último año. Los problemas principales: precios desorbitados, malas condiciones contractuales y el estado deteriorado de muchas viviendas. «Deprime ver que no vas a poder lograr comodidad, tranquilidad y cumplir un sueño». Lo que vive Ángela no es un caso aislado: según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, tan solo el 12% de los jóvenes andaluces están independizados. En Cádiz, jóvenes como Ángela, Silvia o Alicia sufren las consecuencias de la falta de oferta de viviendas en alquiler y la consiguiente subida de precios.

Silvia buscó piso en Cádiz capital durante dos meses y no tardó mucho tiempo en toparse con otra de las causas que tensionan el mercado de alquiler. «Todo lo que encontraba era de alquiler vacacional, es decir, no podía alquilarlo durante todo el año», lamenta la enfermera de 29 años. La dificultad para acceder a una vivienda durante todo el año ha obligado a actuar a las administraciones contra la proliferación de pisos turísticos. Desde 2024, la Junta ha cancelado 1.352 viviendas de uso turístico irregulares en la provincia gaditana —471 en la capital— tras aplicar medidas de control, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz aprobó el pasado mes de mayo una moratoria de tres años para nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Los últimos datos del INE —publicados también en el mes de mayo— reflejan que el número de pisos turísticos en la capital gaditana ascendió a 1.539, 76 más que en noviembre de 2024.

«La aparición del fenómeno de las VUT tiene efectos directos sobre el mercado de vivienda permanente. Pero la solución no pasa por prohibir sin más, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible que dé respuesta a la demanda local», señala Lucas Carrasco, presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), quien señala que «la llegada de turistas con interés en invertir en Cádiz puede ser positiva si se traduce en desarrollo de nuevos proyectos residenciales, pero se requiere una planificación adecuada para que el boom turístico no agrave la escasez de vivienda para los gaditanos».

Según GICA, muchos propietarios deciden migrar al alquiler vacacional de corta estancia, «atraídos por su mayor rentabilidad y menor regulación». Además, la nueva Ley de Vivienda no ha tenido los resultados esperados. Tras su publicación en el BOE en 2023, la oferta de pisos en alquiler de larga duración ha caído un 17% en España. Para los gestores inmobiliarios, la causa reside en la «inseguridad jurídica» —temor a cambios normativos bruscos— que sienten los propietarios. «La Ley de Vivienda ha provocado efectos contrarios a los deseados, y necesitamos marcos más realistas, que se adapten a las características específicas de territorios como Cádiz», defiende Lucas Carrasco. Como resultado, se reduce el parque de alquiler residencial y los precios de los alquileres suben en la capital gaditana. «Todo está súper caro», sentencia Silvia.

«El precio del alquiler de un piso de dos habitaciones y 60m² no baja de 700 euros. Fui a visitar cuatro pisos así y estaban para tirarlos enteros, con una decoración súper antigua, humedad en las paredes...», asegura Silvia, quien al final, gracias a un amigo, pudo encontrar un pequeño piso en Cortadura de 50m² por 500 euros. Ángela pone de relieve otro obstáculo con el que se ha topado en su ardua tarea de encontrar un piso antes de empezar la universidad: la fianza. «Suele ser lo mismo que el alquiler, y ya si lo encuentras por una agencia te puedes dejar mas de 1.000 euros en el primer mes».

Alicia es maestra, tiene 29 años y vive con su padre. En su mente está hacer las maletas e irse a vivir con su pareja. Pero el problema de la vivienda en Cádiz, al igual que en otros muchos puntos de España, no le deja. «No puedo llegar a dar el paso porque creo que es inviable irte a vivir sola a un piso de alquiler. Si lo haces con tu pareja, es necesario que los dos tengáis un trabajo medianamente estable», afirma. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del alquiler en Cádiz capital ascendió a 11,9 €/m² en agosto de 2025, un 7,2% más caro que el año anterior, lo que empuja a familias y a jóvenes a buscar piso en la periferia o en municipios vecinos como Puerto Real o San Fernando, donde los precios son todavía un poco más asequibles. La tendencia se ve reflejada en el padrón municipal: cada año, Cádiz capital pierde población en favor de las ciudades cercanas y ya se sitúa en los 110.914 habitantes.

Y si irse a vivir con tu pareja es complicado, hacerlo solo es un lujo al alcance de muy pocos jóvenes. Según CCOO, el salario de media al mes de los jóvenes andaluces de entre 26 y 35 años es de 1.380 euros, por lo que deben destinar un 46,9% de media al alquiler de una vivienda de 60,5 m². En Cádiz, el porcentaje asciende al 48,2%. Como resultado, los jóvenes se ven obligados a alquilar una habitación y compartir piso, o a emanciparse más tarde.

El mercado residencial en Cádiz mantiene estabilidad en las compraventas

El verano en el mercado residencial gaditano ha estado marcado por la estabilidad en las compraventas, el crecimiento moderado de los precios y la alta demanda impulsada principalmente por compradores locales. «El mercado inmobiliario de nuestra provincia está demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria, a pesar del contexto económico complejo. En estos ocho primeros meses de 2025 vemos cómo el sector se reajusta sin perder dinamismo, con un crecimiento sostenido de precios, pero también con señales que nos obligan a estar atentos: un repunte del interés inversor, una mayor diversificación en la demanda y la persistente falta de oferta asequible para vivienda habitual», señala Lucas Carrasco.

En la provincia de Cádiz, el 60% de las compraventas corresponde a viviendas de rango medio (100.000-200.000 euros), mientras que el 85% de las operaciones a primera residencia.

A nivel nacional, el primer semestre ha sido de récord. A pesar de los tipos de interés elevados y los precios disparados, se vendieron 357.533 viviendas en España, una cifra que no se superaba desde 2007. GICA atribuye este auge de las operaciones a varios factores: a la leve desescalada de los tipos de interés tras la moderación de la inflación, al crecimiento económico de España por encima de la media europea y al temor de los ciudadanos de que si no compran ahora podrían quedarse fuera del mercado ante la escalada continua de precios.

Aumento de los compradores extranjeros

Cádiz atrae cada verano a miles de turistas. Muchos de ellos aprovechan su estancia en la provincia para buscar y ver viviendas en la costa gaditana. Y, aunque todavía son pocos en comparación con el comprador local —70%—y del resto de España—25%—, cada vez son más. Según GICA, solo un 6% de los compradores de vivienda en 2024 fueron extranjeros en la provincia.

Las zonas costeras de Cádiz – Costa de la Luz, Campo de Gibraltar, La Janda– son especialmente interesantes para clientes europeos en busca de segunda residencia junto al mar.

La nueva Ley de Vivienda de la Junta y las demandas del sector

Andalucía da un nuevo paso para atajar el problema de la vivienda. El pasado martes, la Junta presentó el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, que «busca dar soluciones al enorme reto de la vivienda en Andalucía». Principalmente se basa en liberar suelo para construir más vivienda, ofrecer mayor seguridad y facilitar el acceso con agilidad y simplificación administrativa. «Nuestra obsesión es generar más vivienda protegida en venta y alquiler», afirmó Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, quien aseguró que tienen que "poner más vivienda en el mercado para casar la oferta con la demanda».

Por su parte, Lucas Carrasco sostiene que la solución pasa por la «rehabilitación de viviendas vacías —según CC.OO, hay más de 70.000 en Cádiz—, la activación de suelo disponible, la agilidad administrativa y seguridad jurídica para propietarios y arrendadores».