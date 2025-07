Los grandes eventos colocan a Cádiz en un escaparate mundial y hay hueco para más

Cádiz se presenta al mundo como una ciudad de eventos y la presencia de estos grandes acontecimientos llenan su calendario de ocio, deporte y cultura. Se trata de un importante negocio que va a más y que sirve de revulsivo para el turismo Este ha sido el tema de debate que ha tenido lugar en el ciclo de La Mirada Económica que promueve ABC-LA VOZ, celebrada este jueves en el Parador. Bajo el título «Grandes Eventos en la provincia», han intervenido Cayetano Gómez, director del Circuito de Jerez, Joaquín Medina, embajador del Circuito Hípico del Sol de Vejer y expresidente de la Federación Andaluza de Hípica, Carles Montiel, director de South International Series Festival y Daniel Aragón, responsable de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz CF. El foro ha estado presentado y moderado por la periodista Isabel Aguilar.

Con la conferencia de este jueves se cierra el ciclo hasta después del verano. En el salón del Parador se han dado cita las principales autoridades de la provincia, que han escuchado con atención el impacto económico y laboral que supone para la Bahía la captación y desarrollo de estos eventos multitudinarios.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha sido la encargada de inaugurar el debate con un discurso muy directo sobre lo que representa para la imagen y la marca Cádiz la celebración de estos eventos. Asegura que cada festival, cada prueba de Motociclismo, cada concierto genera un efecto multiplicador. El turismo de eventos, en su opinión, es una nueva estrategia para captar inversiones y su acción no solo afecta a la Bahía de Cádiz sino que se expande por toda la provincia. . La presidenta ha dejado claro que se trata de una ventana al mundo y supone la consolidación de la marca Cádiz. En este sentido ha destacado la colaboración público-privada para la puesta en escena de los grandes eventos.

Daniel Aragón, responsable de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz CF, ha sido el primero en tomar la palabra y ha destacado que «se planifica se pregunta por qué y para qué». Así, ha respondido a las preguntas señalando que una ciudad como Cádiz genera movimiento y economía saludable. Por esta razón asegura que la onda expansiva de un evento es muy grande y alcanza a muchos municipios de la provincia. Ante esta situación, Daniel Aragón ha aludido a una anécdota y dice que en algunos foros de Madrid se pregunta «qué pasa en Cádiz». En su opinión, «se ha generado un impacto sano y no hay una saturación porque en Cádiz se ha planificado desde la coherencia y la trascendencia».

Por su parte, Cayetano Gómez, director del Circuito de Jerez, ha indicado durante su alocución que, en el caso de los eventos de motor, hay una lucha mundial por captar alguno de ellos. El impacto directo es brutal y se aprecia, por ejemplo, en hoteles, bares y restaurantes, además del impacto deportivo y la repercusión internacional que representa su difusión. «Lo que persiguen los países es el retorno». Según Gómez, «tenemos 16 competiciones internacionales y resulta difícil, por otras vías llegar a una audiencia de 845 millones de personas». Asegura que existe una disputa entre Brasil y India por la captación de nuevos eventos deportivos. Al final, el lugar de celebración exporta una imagen mediática que no tiene precio. Es el caso de Jerez. Reconoce que hay directores de equipo, pilotos y fotógrafos especializados que han decidido vivir en Cádiz a raíz del Mundial de motociclismo de Jerez. Insiste en que los grandes eventos son el gran portal o escaparate para dar a conocer a una provincia a nivel mundial

La misma opinión que Cayetano Gómez la ha compartido Joaquín Medina, embajador del Circuito Hípico del Sol de Vejer y expresidente de la Federación Andaluza de Hípica La celebración de esta importante prueba hípica ha servido para dinamizar y desestacionalizar el entorno de Vejer. La primera prueba tiene lugar entre febrero y abril y, la segunda, en el mes de octubre generando una media de 1.400 empleos. No hay que olvidar tampoco que los visitantes son de alto poder adquisitivo y se genera también a través del Circuito Hípico del Sol un turismo cultural. Hay 120 países que componen la federación hípica y Vejer es conocida en toda Europa.

El foro ha contado también con la presencia de Carles Montiel, director de South International Series Festival. Se trata del evento más nuevo y ha destacado que se eligió Cádiz como sede del festival por el apoyo institucional unánime y por ser un lugar estratégico. Montiel destaca que el desarrollo del South genera ocio local y notoriedad de cadiz. A medio plazo, adelanta, generará muchas oportunidades de negocio con nuevos rodajes en Cádiz. Según Carles Montiel esta nueva cultura se denomina turismo de película, que consiste en visitar las localizaciones de algunas películas.

En cuanto a las oportunidades que se abren en el estadio Nuevo Mirandilla con los conciertos, Daniel Aragón ha indicado que tanto el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, como su vicepresidente, Rafael Contreras, quieren cosas nuevas más allá de lo puramente deportivo. «Hay un estadio, una afición y una emoción muy importante». Ha recordado la reciente celebración de un importante evento gastronómico como The Champions Burger, que ha traído al estadio más visitantes que habitantes tiene la propia capital. Y ahora viene Jennifer López y Manuel Carrasco, lo que supone un plus de valor añadido para la ciudad. «Trabajamos para no concentrar todos los eventos en verano». Cádiz tiene potencial. Daniel Aragón ha indicado que «ya hemos reunido a más de 300 empresarios en un hotel de Cádiz para la presentación de nuevos proyectos deportivos y hay un propósito claro de seguir adelante con estos eventos».

Una de los grandes proyectos que se ciernen ahora sobre el Cádiz es la nueva ciudad deportiva y centro de ocio Sportech City. En su opinión, será el gran salto para que el Cádiz CF luche en la zona alta de la tabla, pero «habrá un centro multifuncional que permitirá eventos en invierno. Hay que explorar nuevas oportunidades».

El impacto económico es uno de los pluses de estos eventos. Los resultados de 2024 del Circuito de Jerez aparecen con un aumento de los ingresos del 15%. Su director, Cayetano Gómez, ha destacado que el circuito de jerez es el que está situado más al sur de Europa y tiene luz siempre. «Se puede practicar este deporte durante todo el año por sea luz y porque siempre esta abierto. 291 días». Se cierra julio y agosto para las tareas de mantenimiento. Gómez ha destacado que en la pandemia hubo cuatro hoteles de Jerez que no cerraron porque el circuito mantuvo su actividad.

Según Joaquín Medina, embajador del Circuito Hípico del Sol de Vejer y expresidente de la Federación Andaluza de Hípica, existen tres templos icónicos de la hípica mundial: Windsor (Reino Unido), Aachen (Alemania) y Montenmedio (Vejer). A la provincia de Cádiz viene público de todos sitios a probar caballos. Los hoteles cerraban antes en el mes de septiembre y con la competición hípica en octubre se alarga su apertura hasta noviembre y luego reabren en enero con la segunda parte del Circuito del Sol. Medina ha comentado que el Circuito tiene siete pistas verdes que se resiembran en verano para tenerlas a punto en octubre.

Por lo que respecta al South, los festivales de cine se hacen en primavera y en otoño. En mayo está Cannes y «es conveniente alejar el resto de festivales de éste». Carles Montiel, director de South International Series Festival, ha informado que la organización del South proyecta nuevas actividades y «estamos trabajando con la UCA para generar presencia del festival en la ciudad con actividades muy puntuales y con personalidades del sector». Reconoce que ha sido un buen momento para apostar por un festival de series. «Generamos turismo y empleo en Cádiz».

Al término del debate ha sido el público el que ha preguntado a los ponentes y la cuestión más repetida ha sido «¿Qué le falta a Cádiz?». La respuesta ha sido unánime por parte de los cuatro invitados: «infraestructuras». Han hablado de que el Nudo de Tres Caminos no puede seguir de obras. Se ha tardado demasiado tiempo, dos décadas, en dar luz verde a esta actuación. También se han solicitado mejoras en las conexiones ferroviarias y, sobre todo, más vuelos en el aeropuerto de Jerez.

Daniel Aragón, responsable de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz CF, ha indicado que «Cádiz está más abierta que nunca a realizar muchas cosas. Y vamos todos en una misma dirección con las instituciones públicas de la mano».