El Gobierno veta a Israel e impide el uso de la base de Rota para el tránsito de armas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes «la contundencia absoluta» del Gobierno en la aplicación del Decreto-ley 10/2025 de medidas contra el genocidio de Gaza y de apoyo a la población palestina por impedir el uso de las bases aéreas de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de aviones estadounidenses, por lo que ha reivindicado que «el decreto ley es bastante claro».

El artículo 2 del decreto-ley señala que «se denegarán las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar«, rechazo que sustenta en »el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso«.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba donde ha participado en una entrega de llaves simbólicas de una promoción de vivienda pública con la colaboración entre Administración del Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba, Montero han incidido en que «prohibimos todas las exportaciones y las importaciones tanto de armas como material de doble uso que se dirija a Israel».

«Da igual sobre qué plataforma, sobre qué parte del territorio, pero es general para todo lo que sale o entra en España», ha continuado explicando la vicepresidenta y ministra.

Ha demandado que «la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser muy contundente«, para sostener que con la iniciativa mostrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha afirmado que »está marcando el camino«, »lo que se vio es que éramos los primeros« cuando »al principio la derecha nos decía que estábamos solos«, para blandir seguidamente el giro de la comunidad internacional por cuanto »ha habido muchos otros países que se han sumado a la iniciativa española«.

Montero ha apelado a la situación vigente de un escenario donde «seguimos viendo imágenes que son intolerables para las personas con sensibilidad, para los demócratas«, por lo que ha instado a »parar este genocidio, esta barbarie«, además de expresar un »nos avergüenza la intervención de Netanyahu en Naciones Unidas«.

«Seguiremos poniendo todo de nuestra mano para parar el asesinato de mujeres, de niños en este genocidio», ha remachado su reflexión la vicepresidenta y ministra.