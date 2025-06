Giro radical en el acuerdo del Metal de Cádiz: sigue la negociación y se mantiene la huelga

La negociación del nuevo convenio del Metal de Cádiz ha sufrido un importante giro en la tarde de este lunes. El sindicato UGT, a través de su responsable en la sección de Industria, Antonio Montoro, ha confirmado que la huelga indefinida se mantiene y ha destacado que las conversaciones con la patronal Femca siguen abiertas. UGT ha tomado esta medida después de la cuarta reunión celebrada en el SERCLA el pasado domingo. Esta cita acabó en la madrugada del lunes con un preacuerdo entre UGT y la patronal que no suscribió CC OO. La firma del acuerdo definitivo estaba supeditada al veredicto de las asambleas de trabajadores, sin embargo, este preacuerdo frenaba la huelga indefinida convocada a partir del 23 de junio. Así se anunció en la madrugada del lunes.

Los argumentos han cambiado en horas, nada más tener constancia de los primeros resultados de las votaciones llevadas a cabo en algunos centros de trabajo sobre la viabilidad de este preacuerdo. El resultado, según ha podido saber LA VOZ, no ha sido tan satisfactorio como se esperaba. La duración de nueve años del futuro convenio es un hándicap para los trabajadores a pesar de que recoge el mantenimiento del poder adquisitivo durante su período de vigencia con una subida del 3% para 2024, del 2,8% para 2025 y el resto según el IPC real. Todo ello a tablas.

El sindicato CC OO se ha mostrado especialmente crítico con el preacuerdo y así lo ha trasladado a sus delegados sindicales y a las plantillas. Inmaculada Ortega, secretaria en Cádiz de CCOO, y Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria en Cádiz, han explicado este lunes la motivación del sindicato para no firmar el nuevo convenio colectivo para el sector de la industria auxiliar del metal -acordado entre UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal del sector-, al considerar que con este documento, con validez hasta 2032, se «retrocede en derechos sociales y salariales», además de «someter durante una década a la clase obrera en el metal y a no poder mejorar las condiciones».

En declaraciones a los medios, Pedro Lloret ha lamentado que tras «18 meses intentando acordar un convenio» que entendían que tenía que ser «justo, social y solidario», lo preacordado este domingo por la noche «se ha convertido en todo lo contrario». Entre los puntos de conflicto, el responsable de industria ha citado «un artículo nuevo» que «viene a camuflar con el título de Fomento de Empleo las condiciones salariales al 75% de las que marcan las tablas salariales para los oficiales nuevos que entren y para los técnicos».

También ha hablado de «la famosa eliminación de brecha salarial que llevamos buscando desde hace años» y que «lo alarga hasta el 2032». «Son siete años para buscar el equilibrio salarial con los demás compañeros, pero es que encima no es para todos y todo, solamente para un grupo de personas», ha advertido. Todas estas «líneas maestras» para CCOO es lo que ha motivado el rechazo de este sindicato a no firmar el acuerdo, que sí ha ratificado UGT.

Un secuestro

Por su parte, Inmaculada Ortega ha aseverado que el que este convenio tenga una vigencia hasta 2032 es «un secuestro para limitar ese derecho de mejorar las condiciones laborales» a través de las negociaciones colectivas. «Cuando termine la vigencia, tendremos que empezar a volver a negociar, y desde mi punto de vista creo que es un mecanismo de sometimiento del metal de Cádiz», ha continuado, poniendo en valor que este sector es un colectivo que «viene reivindicando continuamente la mejora de las condiciones en el convenio, y que se ha identificado por la lucha, por mejorar sus condiciones laborales en Cádiz a lo largo de la historia».

Así, ha afirmado que una parte de lo que es la provincia de Cádiz tiene que ver con «su imagen luchadora y peleona», y que «lo que se traslada en los centros de trabajo durante la convocatoria de una huelga, luego hay que trasladarlo también a las mesas de negociación». «No vale la épica si esa épica luego no está refutada en lo que es la ley», ha argumentado, añadiendo que «un convenio colectivo es ley».

Inmaculada Ortega ha defendido que la convocatoria de prensa de este lunes ha sido para «dar respuesta» de por qué Comisión Obrera no firma el convenio, aclarando que «lo firma UGT y tendrá que dar la respuesta a UGT de por qué lo ha firmado». «Ellos entienden que es un acuerdo bueno, nosotros entendemos todo lo contrario», ha sentenciado al respecto. A pesar de su disconformidad con el nuevo convenio, los representantes de CCOO han recordado que al formar parte del comité de huelga con UGT, y teniendo este último sindicato mayoría con la que han hecho válido el preacuerdo, su formación «acatamos la legalidad» ya que son «una organización seria» y en caso de que los trabajadores validen el documento, se desconvocará la huelga indefinida. «Durante la vigencia del convenio, no puedes convocar huelga. Podremos patalear, pero la convocatoria de huelga va vinculada a la firma del convenio, y eso lo dice taxativamente la ley», ha explicado Inmaculada Ortega.

Así, se ha anunciado una asamblea de delegados de CCOO en la Bahía de Cádiz este martes para explicar lo que ha pasado con el convenio e «intentar minimizar todos los daños que puede tener este convenio».

Sobre las movilizaciones de este lunes en Cádiz y San Fernando, Lloret ha asegurado que son fruto de la «frustración» de los trabajadores por lo que están conociendo del nuevo convenio.

Defensa de UGT

Por su parte, el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha defendido que el preacuerdo firmado con la patronal del metal es «un buen acuerdo» pero que serán los trabajadores los que decidan si lo quieren. «Por lo que me está llegando, la cosa está muy igualada. Está 50-50, pero que ya no es ganar por uno o por dos, esto es cuestión de que haya más respaldo, y si al final de la jornada vemos que no lo hay, me pondré en contacto con Femca y con Comisiones Obreras y retomamos las negociaciones», ha explicado, recordando que en ese caso la huelga se mantendrá porque la convocatoria de la misma «no se ha quitado».

Sobre la posición de CCOO, ha asegurado que entiende su postura y que «no le echa la culpa» por los altercados registrados este lunes en Cádiz. «El tema está que aquí hay sacar un convenio que tiene que tener más respaldo, sacar un convenio con el 50-50 no tiene mucho sentido», ha indicado.