Los gaditanos podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF

Los gaditanos, al igual que el resto de andaluces, podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF, según ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha explicado que se trata de una nueva rebaja fiscal que se incorporará en el Presupuesto de la comunidad para 2026. Concretamente, se trata de una deducción del 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por contribuyente.

Este anuncio de España se produce después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara ayer que los andaluces podrán deducirse el próximo año, en la declaración de la Renta correspondiente a 2025, parte de los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal, tres años en caso de adopción y durante toda la vida del animal en el caso de los perros guías y otros animales de acompañamiento terapéutico.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España, también portavoz del Ejecutivo, ha expuesto que esa deducción de la cuota del gimnasio está pensada para «fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable».

«No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental», ha señalado Carolina España, quien ha agregado que «la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales».

Esta nueva deducción, que entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2025, se la podrán aplicar todos los declarantes que residan en Andalucía, con independencia del nivel de renta, por los gastos asociados al ejercicio físico o a la práctica del deporte.

«La cuota del gimnasio, para que nos entendamos», ha explicado la consejera. En este sentido, será deducibles las cuotas de pertenencia no sólo a gimnasios, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones deportivas u otras entidades «para el desarrollo de actividades de ejercicio físico o práctica deportiva».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha explicado que de esta deducción se podrán beneficiar unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán unos 36 millones de euros.

«En conjunto, las medidas de rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen un ahorro para las familias andaluzas de unos mil millones de euros al año», ha recordado España, que ha señalado que tanto esta deducción como la anunciada el lunes por el presidente forman parte de la «séptima bajada de impuestos» impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019.

Carolina España ha recordado, en este sentido, que, en su estrategia de bajadas fiscales, el Gobierno andaluz ha rebajado todos los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa: IRPF, ITP-AJD, Impuesto de Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

«Andalucía era un infierno fiscal y ahora es la segunda comunidad autónoma con los impuestos más bajos», ha explicado España.

Ha agregado que bajar los impuestos «funciona» y la Junta está poniendo en práctica medidas, no sólo tributarias, sino «también de simplificación y eliminación de burocracia, de acompañamiento a las empresas para buscar mercados fuera y para atraer inversión extranjera, que están activando la economía: Tenemos más contribuyentes y por eso seguimos aumentando la recaudación, a pesar de bajar los impuestos».