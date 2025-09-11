El Partido Popular de Cádiz ha criticado el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, la ley de la quita, que «prohíbe a a las Comunidades Autónomas usar ese dinero para el gasto social». La secretaria general del PP gaditano y la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, ha afirmado que esta ley «es una medida envenenada para obtener el beneplácito del voto de los independentistas para garantizar el gobierno, que no la gestión, sino el gobierno».

Ha destacado que «los gaditanos tenemos menos de la mitad de la deuda que tiene un catalán» y ha preguntado «¿Por qué tenemos que repartir esa deuda? ¿Por qué se nos sigue debiendo? ¿Por qué se nos sigue debiendo a Andalucía 1.500 millones anuales, más de 17.000 millones? ¿Y por qué no se nos mejora esa infraestructura que llevamos décadas reclamando desde la provincia? ¿O por qué no se dan los medios necesarios, tanto humanos como materiales, aquellos que están luchando contra el narcotráfico y que luchan y que garantizan por la seguridad de todos los gaditanos y de todos los españoles?

Martínez ha recordado la moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén del pasado mes de enero por el que el grupo socialista se hacía con la alcaldía de la capital a cambio de que el ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, le perdonase una deuda superior a los 600 millones de euros. «Fue una prueba piloto y ahora quieren extenderlo al resto de España, pero entendemos que no soluciona el problema trascendental».

Para la presidenta de la Diputación de Cádiz, las comunidades autónomas «necesitan un nuevo modelo de financiación, y esta ley de la quita, esta es una fórmula para garantizarse el sillón al gobierno de España a Pedro Sánchez, pero desde luego no soluciona el problema» porque «se utiliza para comprar ese apoyo, pero en definitiva supone un riesgo porque podría incentivar a las comunidades autónomas a seguir endeudándose sabiendo que en el futuro pueden ser rescatadas».

Los populares critican que la deuda autonómica pase al Estado, ya que «de esa manera pagamos todos los españoles una deuda que corresponde a una parte de las comunidades autónomas». Con esta ley «se está rescatando y se está premiando a quien más deuda tiene, a quien peor lo ha hecho», mientras que «en la provincia de Cádiz, la única quita que se está haciendo es en determinados proyectos y en cosas que deberían estar haciéndose y que no se hacen».

«De cada proyecto que se anuncia, de un proyecto que se anuncia, cuatro se quedan en el cajón», ha afirmado Almudena Martínez.

La ley de la quita

El Consejo de Ministro aprobó a inicios del mes de septiembre el proyecto de ley que impulsado el Ministerio de Hacienda para asumir 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas. La propuesta del Gobierno ha recibido críticas por parte de los diferentes grupos políticos, por su reparto desigual y por la falta de condicionalidad fiscal.

La reducción de la deuda no se distribuirá de manera uniforme entre las comunidades. Castilla-La Mancha se posiciona como la región que recibe el mayor beneficio, que en total recibirá 2.341 euros por habitante. En cuanto al total de deuda condonada, Andalucía y Cataluña son las que más favorecidas. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

El Ministerio de Hacienda aplicó una metodología dividida en tres etapas, según explicó María Jesús Montero. En la primera, se calculó la diferencia entre el nivel de endeudamiento de las comunidades al cierre de 2009 y el de 2013, comparándola luego con la registrada entre finales de 2019 y de 2023. Este ejercicio dio como resultado una condonación media equivalente al 19% de la deuda autonómica vigente a finales de 2023.

La segunda fase consistió en aplicar una reducción adicional a aquellas comunidades cuya quita quedaba por debajo de la media del 19,3% respecto al total. El objetivo, en palabras de Montero, era «corregir la sensación de agravio que pueden experimentar algunas autonomías al compararse con el resto de territorios».

Por último, en la tercera fase, Hacienda introdujo dos ajustes para reforzar la equidad. El primero fue identificar qué comunidad presentaba la mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, se trató de la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros por habitante, cifra que se tomó como referencia.

La «deuda» con la provincia de Cádiz

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha hablado de la «deuda» que tiene el Gobierno con la provincia de Cádiz. En cuanto a las infraestructuras, «que las venimos reclamando para el desarrollo de la provincia y para la mejora de vida de todos los gaditanos», ha preguntado por «el desdoble de la N-340, una carretera que es de las más largas, creo que es la más larga de España que va desde Algeciras a Barcelona y que es el único tramo que no está desdoblado está en Cádiz».

Se ha referido a las conexiones con el puerto de Algeciras. «Es el primer puerto de España en tráfico de contenedores, el cuarto de Europa y que no tiene las conexiones necesarias». Otra carretera como la AP-4 donde «nos hemos encontrado de todo. Venimos reclamando un tercer carril desde hace décadas, se ha intentado con un parque utilizando el arcén, y todos hemos visto que no ha servido para nada y que necesitamos un tercer carril, un tercer carril que ha llegado a Los Palacios y que no ha bajado a la provincia de Cádiz».

«Son cosas que no caben en la cabeza, son cosas que no está quitando el gobierno de España y que desde el Partido Popular venimos reclamando».

El Brexit y el Campo de Gibraltar

Almudena Martínez se ha referido también al Brexit y las negociaciones con Gibraltar, Reino Unido y la Unión Europea por parte del Ejecutivo. «El ministro Albares nos convocó varias veces en el ministerio, pero no sabemos absolutamente nada. No tenemos ningún dato sobre una negociación que afecta a la provincia, no solo al Campo de Gibraltar y a Andalucía. Son 15.000 trabajadores transfronterizos que ven que no tenemos ninguna noticia, no nos dan ningún dato y solo sabemos que en 2026 desaparece La Verja, pero no sabemos nada acerca de la fiscalidad, acerca de la vivienda, temas que son muy importantes y que lo que deberían de procurar en todos momentos es esa igualdad económica, buscar la igualdad económica y lo que estamos viendo una vez más por el gobierno de Pedro Sánchez es esa desigualdad con la que trata a la provincia».

«Espero que se nos dé algo, algún rastro de por dónde va esa negociación y que nos enteremos. Creo que por la situación en la que vivimos con esa proximidad con el campo de Gibraltar y con lo que económicamente y socialmente supone para la provincia deberíamos de estar enterados», ha destacado la presidenta de Diputación.

Más medios materiales

En tercer lugar, Almudena Martínez ha pedido «más medios, tanto materiales como humanos para nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Además, «que se declare, como siempre venimos reclamando desde hace tiempo, como Zona de Especial Singularidad», pero «no solo el Campo de Gibraltar, sino toda la provincia».

«Tenemos a la señora Montero que dice que es andaluza, tenemos al señor Ruiz Boix, que está en la comisión de Exteriores, tenemos al señor Marlaska y a la señora Mamen Sánchez, que son diputados por la provincia de Cádiz, y no tenemos noticias de nada. No vemos que por el Partido Socialista, por los gaditanos del Partido Socialista, se haga nada por la provincia de Cádiz» ha afirmado.