La gaditana Elecam Group sigue con su expansión y completa la compra de Aseisa

La empresa gaditana Elecam Group ha apuntado su expansión hacia Sevilla. La compañía ha formalizado la integración de la Unidad de Negocio de Aseisa Sevilla, perteneciente a Andaluza de Suministros Eléctricos e Industriales, S.A. De esta forma, la gaditana consolida así un ambicioso plan de crecimiento territorial iniciado en 2024. Esta operación marca la culminación de una estrategia de expansión que refuerza el posicionamiento del grupo en el sector industrial y energético andaluz, ampliando de forma significativa su capacidad logística, técnica y productiva.

Esta empresa gaditana de suministros eléctricos, ingeniería y servicios industriales se inauguró a primeros del pasado noviembre su nueva sede en el antiguo complejo de Altadis. ahora integrado en el recinto interior de las Zona Franca. Se trata de un equipamiento del recinto fiscal de 3.688 m2. El CEO de Elecam Group, Alberto Pérez Castillo, destacó entonces destacado que la inversión en la puesta en marcha del nuevo centro industrial de la Zona Franca había superado el millón de euros y creará unos 80 puestos de trabajo una vez que la planta esté a pleno rendimiento a partir del enero de 2026.

El nuevo paso que ha dado la empresa en su expansión de integración con Aseisa se ha desarrollado en tres hitos consecutivos:

- Octubre de 2024. Adquisición de Aseisa Málaga, que permitió reforzar la presencia en la zona oriental de Andalucía.

- Febrero de 2025. Integración de Aseisa Huelva, ampliando la cobertura en el área occidental.

- 1 de diciembre de 2025. Firma de la compraventa de Aseisa Sevilla, que desde hoy opera como Aseisa by Elecam.

Con esta última incorporación, Elecam Group fortalece su estructura territorial en Andalucía, donde ya contaba con delegaciones en Cádiz, Jerez, Algeciras, Málaga, Sevilla (Alcalá de Guadaíra) y Huelva, conformando una red sólida y complementaria que garantiza mayor capacidad de servicio, proximidad al cliente y agilidad operativa. A este despliegue se suma la integración del equipo profesional de Aseisa Sevilla, cuya experiencia representa un valor añadido para las capacidades técnicas y comerciales del grupo.

Como parte de la operación, ELECAM GROUP incorpora también una nave industrial de 3.000 m² en Sevilla, destinada a convertirse en un nuevo centro operativo de referencia. El grupo tiene previsto acometer obras de adaptación y mejora integral con el objetivo de elevar los estándares de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y funcionalidad del espacio, optimizando los flujos logísticos y ampliando las capacidades productivas.

La integración de Aseisa en Málaga, Huelva y Sevilla, junto con el desarrollo de nuevas infraestructuras como la nave de 3.000 m² en la capital andaluza y el Edificio Elecam CPI en Cádiz, consolidan a Elecam Group como un actor protagonista en la modernización del sector eléctrico e industrial en Andalucía. Estas inversiones reafirman su compromiso con la innovación, el empleo cualificado y el desarrollo económico regional.

