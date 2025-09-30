El futuro servicio de Iryo y Ouigo llega tarde a Cádiz, y del AVE no habrá noticias hasta el año 2050

El anuncio de Adif de desbloquear la llegada de los trenes 'low cost' de Iryo y Ouigo ayudará a cumplir con una demanda de la provincia de Cádiz, que lleva años exigiendo más conexiones con Madrid, y con un precio más asequible que el Alvia, único tren que hace el trayecto entre Madrid y Cádiz. Aún así, la petición histórica de la llegada del AVE, seguirá siendo solo un viejo deseo para los gaditanos, y cuyo servicio no estará operativo hasta dentro de 25 años.

A día de hoy, hay tres trenes Alvia que hacen el recorrido Cádiz-Madrid. Cabe recordar que Renfe anunció a finales del mes de mayo la implementación de un cuarto tren Alvia diario para conectar Cádiz con Madrid durante el mayor periodo de demanda del año, entre el 28 de junio y el 7 de septiembre. Se pusieron a disposición 1.800 plazas adicionales cada semana, lo que permitió llegar a una capacidad total de 16.700 plazas semanales. La mejora del servicio supuso contar con ocho trenes diarios, cuatro en cada sentido, en lugar de los seis que había. Para lograrlo, la compañía incorporó dos trenes adicionales —uno por sentido— los martes, miércoles y sábados, de manera que se completó la oferta que ya estaba disponible los lunes, jueves, viernes y domingos. Del 28 de junio al 7 de septiembre, se pusieron en servicio un total de 56 trenes Alvia semanales, de los cuales 14 trenes circularon reforzados con el doble de sus plazas habituales.

No obstante, el servicio de Renfe fue insuficiente. Los billetes para los trenes que conectan Cádiz con Madrid se agotaban con varios semanas de antelación y los precios superaban en muchos casos lo 100 euros por trayecto, solo de ida.

Sin AVE hasta el año 2050

La Unión Europea (UE) aprobó en junio del año 2024 el Reglamento (UE) 2024/1679, que redefine las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Este proyecto contempla tres horizontes temporales -2030,2040 y 2050- para completar progresivamente una red ferroviaria moderna, eficiente y sostenible que conecte todo el continente. La planificación distingue entre la red básica, la red básica ampliada y la red global, incorporando corredores estratégicos que atraviesan Europa.

Dentro del mapa de líneas ferroviarias para el año 2050 publicado por la Unión Europea aparece la conexión de alta velocidad entre Sevilla y Cádiz, es decir, el tan ansiado AVE. En el documento de la UE se establece que la línea que conectará ambas provincias con la alta velocidad no será de nueva construcción, es decir, se empleará la misma vía existente, y se especifica que la velocidad será superior o igual a 200 kilómetros por hora.

Por lo tanto, el 31 de diciembre del año 2050 se tendrá que haber completado el primer viaje en AVE que conecte a Cádiz con provincias como Sevilla, Córdoba o Madrid, un trayecto que ya puede realizarse con el Alvia. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado reacio a la llegada del AVE a Cádiz. El ministro de Transportes, Óscar Puente afirmaba meses atrás que «nos va a suponer un montón de dinero» y lo calificaba como una inversión «bestial».

Una doble vara de medir

El principal hándicap para la instauración del servicio del AVE en la provincia de Cádiz es su alto coste, que rondaría entre los 2.500 y 3.500 millones de euros, dinero que costaría adaptar las vías de la línea Cádiz-Madrid al ancho que necesita el AVE, y que es el sistema que funciona en la conexión Sevilla-Madrid. No obstante, en España existen dos tramos de AVE que cubren una distancia similar a la existente entre Cádiz y Sevilla, y que han tenido un coste mayor a los 3.500 millones de euros que costaría traer la Alta Velocidad a tierras gaditanas.

Por ejemplo, la línea del AVE entre Barcelona y Figueras, que forma parte del corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona-Francia, es una de las más costosas y complejas de España, con 131 km, similar a la distancia entre Sevilla y Cádiz. Su construcción costó 3.700 millones de euros, incluyendo estaciones y obras de ingeniería para superar la geografía difícil de la zona.

La línea de Alta Velocidad entre León y Avilés forma parte del proyecto que conecta a León con Asturias, una de las más complejas en la historia de las infraestructuras ferroviarias de España, cuya dimensión total es similar a la que hay entre Cádiz y Sevilla, 130 kilómetros. Dentro de este trayecto se encuentran tramos importantes, como el que conecta León con La Robla de 21 kilómetros o el tramos entre La Robla y los Túneles de Pajares, con 9,4 kilómetros y que está en funcionamiento desde el año 2023.

La inversión total del proyecto alcanza los 4.000 millones de euros, cifra que incluye la construcción de complejas infraestructuras como túneles y viaductos para superar la cordillera Cantábrica.