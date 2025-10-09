La Fundación Cajasol acoge una exposición del humorista gráfico Antonio Mingote en Cádiz

Cádiz

La Voz de Cádiz

La Fundación Cajasol acoge en su sede de Cádiz la exposición 'Antonio Mingote: la inteligencia del trazo', una amplia selección de obras originales que recorren más de siete décadas de la trayectoria de un autor «fundamental» del humor gráfico y la ilustración española contemporánea.

El recorrido expositivo reúne una selección de casi un centenar de dibujos originales, algunos inéditos o conservados en colecciones privadas, que permiten apreciar la evolución de su trazo y su particular visión del mundo, ha reseñado Fundación Cajasol.

Desde los primeros ensayos de juventud hasta las series más reconocidas --Historia de la Gente, Hombre Solo--, el recorrido revela a un Mingote «siempre atento a los cambios sociales y a las paradojas de la modernidad, capaz de convertir una viñeta en una síntesis de pensamiento y poesía visual».

Entre las obras expuestas destacan las ilustraciones de su Quijote, reinterpretación humorística y a la vez «profundamente respetuosa» del clásico cervantino; sus incursiones en el universo del flamenco y la cultura andaluza; y una selección de viñetas que forman parte de la serie 'Mingote y la Justicia', en la que el autor reflexiona «con ironía y profundidad» sobre las contradicciones del sistema judicial y la condición humana.

En sus obras, Mingote «consigue transformar los grandes dilemas morales y éticos en escenas cargadas de humor y verdad, donde el espectador se reconoce con una sonrisa«, ha indicado la fundación.

La muestra establece «un diálogo natural» entre la ironía de Mingote y el ingenio gaditano, en un espacio como es la Casa Pemán, que se transforma en un homenaje «al humor inteligente, libre y profundamente humano».

Fundación Cajasol ha expresado que con esta exposición «reafirma su compromiso con la difusión cultural y la promoción del talento creativo», acercando al público general «una de las miradas más lúcidas, elegantes e inteligentes de nuestro siglo XX».

Horarios y días

La muestra, que rinde homenaje a la figura de Mingote (1919-2012), nace de la colaboración con la Fundación López Mariscal, así como la implicación de la Fundación Antonio Mingote.

'Antonio Mingote: la inteligencia del trazo' podrá visitarse hasta el 26 de octubre, de lunes a sábado, de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,30 horas, estando los domingos cerrado.

