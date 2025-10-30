Los funcionarios de Cádiz toman la calle para exigir la actualización de sus nóminas

Los empleados públicos de Cádiz claman por la actualización de sus nóminas. Este jueves han salido a la calle para exigir la revaloriozación de sus salarios. Los funcionarios públicos quieren recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años debido a la imposibilidad de actualizar el IPC en sus nóminas desde 2011. Solo en 2022 se logró un aumento, pero sin saldar la totalidad de la pérdida acumulada. Así los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han iniciado este jueves su particular calendario de movilizaciones con una concentración en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Con esta primera protesta exigen al Gobierno central que aplique una subida salarial al conjunto de empleadas y empleados públicos, que llevan con las nóminas congeladas desde principios de año.

Este es el inicio de un calendario de movilizaciones que culminará en diciembre con una convocatoria de huelga general, la primera en las administraciones públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, si no se desbloquea la negociación por parte del Ministerio de Función Pública.

Según la estadística, la provincia suma un total de 82.000 empleados públicos y habría que recuperar una media de 51 millones de euros desde 2010 para equilibrar las nóminas de estos funcionarios gaditanos. A nivel andaluz, el cálculo se eleva hasta los 310 millones de euros.

Las tres organizaciones han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias, y han recordado a las administraciones y sus sectores públicos que se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas.

Por ello, las organizaciones sindicales han exigido al Gobierno central la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos a nivel nacional; de estos, medio millón está en Andalucía y ya se les deben 310 millones de euros por la congelación de sus nóminas en lo que va de año (51 millones de euros a los más de 80.000 profesionales del sector público de la provincia gaditana).

En vista del retraso y la desidia por parte del ministro Óscar López, al no atender las justas demandas de las tres centrales sindicales, las organizaciones han continuado con el proceso de movilización puesto en marcha, que ha comenzado con estas primeras concentraciones.