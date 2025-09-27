La Fragata 'Victoria' zarpa desde Rota para integrarse en la Operación Atalanta.

LA VOZ DE CÁDIZ Rota 27/09/2025 a las 18:20h. Compartir Copiar enlace

Esta mañana la fragata «Victoria» partió desde su base en Rota para integrarse en la Operación Atalanta en aguas del Océano Índico, relevando a la fragata «Navarra» como buque de mando en la operación.

El buque, al mando del Capitán de Fragata Jorge Fernández de Navarrete Bedoya, se hizo a la mar con más de 220 hombres y mujeres a bordo, entre los que incorpora, además de su dotación, un equipo médico con capacidad quirúrgica, un equipo de seguridad de lnfantería de Marina y una unidad aérea embarcada compuesta por un helicóptero SH-60B y por una aeronave no tripulada «Scan Eagle».

En esta ocasión, además, embarcará durante la totalidad del despliegue un estado mayor al mando de un contralmirante portugués y con personal de distintas nacionalidades de la Unión Europea, lo que demuestra la capacidad de adaptación, flexibilidad e interoperabilidad que poseen los escoltas de la serie F-80.

La fragata «Victoria» es la segunda de las seis fragatas que componen la serie F-80. Este buque debe su nombre a la mítica nao «Victoria», nave que, al mando de Juan Sebastián de Elcano, completó la primera vuelta al Mundo en 1522, tras navegar 46.270 millas. La fragata fue construida por la empresa nacional Bazán en sus astilleros de Ferrol (La Coruña), botada el 23 de julio de 1986 y entregada la Armada el 29 de octubre de 1987.

Habiendo pasado ya la marca de 35 años de servicio a la Armada, este escolta ha dedicado la gran mayoría de sus singladuras a la continua participación en operaciones de índole internacional.

Tras su participación en los años 2009, 2010, 2015, 2019, 2021 y 2023 esta será la séptima vez que la «Victoria» se incorpore a la Operación Atalanta, que fue iniciada en diciembre de 2008.

Operación Atalanta

A finales de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Resolución 2008/851/PESC, basada en diversas resoluciones de las Naciones Unidas, para establecer la operación militar marítima de la UE - Operación ATALANTA y contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia. Con el tiempo, el mandato se ha adaptado para reflejar la evolución de la situación en la región y el aumento de la presencia de la comunidad internacional, con el fin de convertir la Operación en un proveedor de seguridad marítima en el Océano Índico noroccidental.

Atalanta se convirtió en la primera operación naval de la Unión Europea que se realizaba en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

España asumió el mando de la operación en 2019 desde su Cuartel General en Rota. Unidades de la Armada y del Ejercito del Aire y del Espacio han participado de forma ininterrumpida durante sus más de 15 años de historia, ayudando a garantizar la seguridad marítima, la libertad de navegación y la protección de buques que transitan por las aguas del Océano Índico.

Las tareas de la operación son:

Proteger los buques pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables. Detectar, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada en el mar en la zona de operaciones. Contribuir a la disrupción del narcotráfico y del tráfico de armas.