Firmada la orden de construcción de dos nuevos BAM en el astillero de Puerto Real

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero, han firmado la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) en los astilleros de Puerto Real, consolidando a la Bahía de Cádiz como polo industrial y tecnológico.

Estos dos buques se sumarán a los seis ya operativos en la Armada, con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional.

El contrato, con un presupuesto de 716 millones de euros, supone una inversión «estratégica» en la industria naval nacional, y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que se traduce en unos 2.000 empleos como promedio anual, entre directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada, hasta 2030.

Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

Los BAM

Los BAM siete y ocho serán buques con una eslora y manga de 90 y 14 metros. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada, como dotación de vuelo, equipo de seguridad, equipo médico, etcétera.

En cuanto a capacidades, los buques incorporan mejoras sustanciales respecto a sus predecesores. Así, dispondrán de un sistema de combate Scomba de nueva generación, con capacidades de integración táctica de vehículos no tripulados, un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado, sistemas avanzados de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, así como mejoras en espacios médicos y de alojamiento.

La construcción se llevará a cabo en las instalaciones de Navantia Puerto Real, que cuentan con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada, consolidando a la Bahía de Cádiz como un «referente internacional» en construcción naval de alta tecnología.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que este programa refuerza su compromiso con la seguridad marítima, la industria nacional de defensa y el tejido tecnológico español, al implicar a un amplio número de empresas colaboradoras dentro de una cadena de suministro innovadora y de alto valor añadido.