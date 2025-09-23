Farmacia y Comunicación Audiovisual y Digital, nuevas titulaciones de la UCA a partir del curso 2028/29

La Universidad de Cádiz incorporará a su programación académica los grados en Farmacia y en Comunicación Audiovisual y Digital, una vez recibido el visto bueno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) tras la revisión que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía está realizando de los títulos andaluces.

La implantación de ambos grados está prevista para el curso 2028/2029, una vez superadas las fases administrativas correspondientes: autorización por el Consejo de Gobierno, emisión de informes preceptivos, proceso de verificación y aprobación final.

Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno para incluirse en la programación académica, la Universidad de Cádiz deberá solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.

Al margen de estas incorporaciones, el CAU ha informado favorablemente del cambio de fecha de implantación del grado en Logística y Transporte, el máster universitario en Diseño Industrial y el programa de doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco coordinados por la Universidad de Cádiz que finalmente se impartirá a partir del curso 2027/2028, retrasando así su implantación prevista inicialmente para el curso que viene.

Farmacia y Comunicación Audiovisual y Digital

El vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila, ha valorado la aprobación de estas titulaciones como parte de un proceso estratégico de renovación y crecimiento de la oferta formativa de la UCA. Arcila ha detallado que durante los próximos cuatro o cinco años «vamos a tener novedades y títulos nuevos cada curso. La programación se aprobó justo cuando este equipo comenzó su andadura al frente de la Universidad, a finales de 2023 y principios de 2024. Tenemos el objetivo de alcanzar un total de 19 títulos nuevos en los próximos años si sumamos los ya aprobados por la Junta».

Hay que recordar que el grado en Comunicación Audiovisual y Digital estará coordinado por la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Universidad de Almería. Según explicó recientemente el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio López, esta nueva titulación «repercutirá de manera muy positiva en la Universidad de Cádiz, al representar una apuesta decidida por la innovación académica y la adaptación a las nuevas demandas del mercado profesional». Asimismo, destacó su carácter transversal y actual, con contenidos orientados a la creación de productos audiovisuales digitales, incluyendo áreas emergentes como la animación digital, la narrativa interactiva o la producción multimedia.

Por su parte, el grado en Farmacia, que se impartirá en el Campus de Cádiz, consolida a la Universidad de Cádiz como un referente en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Así lo señaló el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Rosety, quien subrayó que «su implantación supondrá un salto cualitativo para la UCA, ampliando su proyección académica, investigadora y social». El decano resaltó en unas declaraciones recientes las sinergias que se generarán con otras titulaciones ya existentes: «permitirá estrechar la colaboración entre facultades consolidadas como Medicina, Enfermería y Fisioterapia, Ciencias y Ciencias del Mar y Ambientales, favoreciendo la creación de programas formativos interdisciplinarios y el uso compartido de infraestructuras científicas». Además, abre la puerta al desarrollo de futuros dobles grados con titulaciones como Biotecnología, Nutrición y Dietética u Óptica y Optometría.