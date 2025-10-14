De erizos de mar a cultura marítima: estos son los 13 proyectos de investigación que financia CEIMAR

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) ha concedido un total de 13 ayudas a proyectos liderados por jóvenes investigadores e investigadoras andaluzas que comienzan sus carreras científicas, desarrollando así una de las líneas preferentes de su Plan Propio.

Las ayudas, por un montante global de 93.000 euros, están destinadas a iniciativas que recibirán entre 6.000 y 7.500 euros cada una, y se enmarcan en diversas líneas temáticas vinculadas al mar, desde los ecosistemas y la biotecnología marina hasta la sostenibilidad y la cultura marítima. El 54% de las personas investigadoras principales son mujeres, lo que refuerza la presencia femenina en la ciencia marina andaluza.

Los proyectos seleccionados se desarrollan en las universidades públicas andaluzas con mar —Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga— y tienen como objetivo fomentar la actividad investigadora y la innovación en temáticas relacionadas con el medio marino, la economía azul, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento a la sociedad y al sector productivo.

Entre las iniciativas se incluyen, por ejemplo, la creación de un observatorio climático a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la evaluación de bacterias marinas como agentes antitumorales, o el estudio del estado de los erizos de mar ante la invasión del alga asiática Rugulopteryx okamurae, además de propuestas sobre los valores culturales y emocionales del mar.

Proyectos seleccionados por universidades

-Universidad de Cádiz: 'Observatorio Permanente del Cambio Climático a Bordo del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano' (OPEC–Elcano); 'Estado y ecología trófica de erizos de mar en sustratos naturales y artificiales ante la invasión de Rugulopteryx okamurae en el Estrecho de Gibraltar' (ERITROFES); 'Crecer en el Mar: Infancia(s) y socialización marítima en la Andalucía Protohistórica. Una mirada etnoarqueológica' (CREMAR); y 'Modulating gut pH to improve feed utilization in gilthead sea bream and european sea bass' (GutBosst).

-Universidad de Almería: 'Calibration and Geospatial Analysis of Temporal Oceanographic Anomalies' (C-GATA); 'Algas, Sal y Futuro: Innovación Azul para la Protección de los Ecosistemas Costeros' (ASALVO); 'Mar de sentidos: explorando los valores culturales y emocionales del litoral urbano de Almería' (SENTIMAR).

-Universidad de Granada: 'Comprendiendo los procesos de biomineralización en invertebrados marinos'; 'Economía Azul y Gobernanza Costera: Recursos, Gestión Integrada y Valor Cultural desde el Territorio y la Innovación' (AZUL-GOB).

-Universidad de Huelva: 'La necrópolis de Pianabella (Ostia Antica). Donde el mar se encuentra con la eternidad' (ETERNIA); 'Estudios de fraccionamiento de extractos microalgales para la caracterización de bioactividades de interés sanitario' (SanitAlgae).

-Universidad de Málaga: 'Evaluación ecotoxicológica de filtros solares en macroalgas marinas' (FISMAC); y 'Exploración de compuestos extracelulares de bacterias marinas como agentes antitumorales emergentes' (BLUECURE).

Con esta convocatoria, CEIMAR refuerza su apuesta por la juventud investigadora andaluza, impulsando nuevas líneas de conocimiento científico sobre el mar, su valor ecológico, cultural y económico.