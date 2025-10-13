Cádiz ultima la puesta en marcha de la aplicación 'Línea Verde', que ya aparece en fase de pruebas

El Ayuntamiento de Cádiz continúa avanzando en el desarrollo de su nueva plataforma digital de participación ciudadana. Se trata de la aplicación Línea Verde, una herramienta que ya se encuentra en fase de pruebas y que, según han confirmado fuentes municipales, estará completamente operativa antes de que finalice año.

En estos momentos, la ciudad de Cádiz ya figura dentro de la versión de demostración de la aplicación. Aunque todavía no es posible utilizar sus funcionalidades, la incorporación del municipio en la interfaz es un claro indicio de que los trabajos técnicos se encuentran en una etapa avanzada. Desde el Consistorio se está afinando la configuración y comprobando que los distintos apartados funcionen correctamente antes de abrir el servicio al conjunto de la ciudadanía.

La aplicación Línea Verde está pensada para que los gaditanos puedan comunicar de manera rápida y sencilla cualquier incidencia relacionada con la vía pública, el mobiliario urbano o el entorno medioambiental. Los usuarios podrán enviar fotografías, añadir comentarios y geolocalizar el punto exacto en el que se detecta el problema. Además, la aplicación permitirá realizar un seguimiento del estado de cada aviso hasta su resolución, fomentando la transparencia en la gestión municipal.

Asimismo, más allá de la comunicación de incidencias, la plataforma también ofrecerá otros servicios de interés. Notificaciones inmediatas sobre información municipal, alertas de emergencia, campañas de concienciación medioambiental, encuestas y canales de consulta directa. El objetivo es que se convierta en un espacio de comunicación bidireccional que acerque a los vecinos al Ayuntamiento y facilite la participación en la vida pública de la ciudad.

Ejemplo de la aplicación Línea Verde. L.V.

Relación directa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía

La implantación de Línea Verde en Cádiz no solo tendrá un impacto en la resolución más ágil de problemas cotidianos -como farolas averiadas, aceras en mal estado o incidencias de limpieza-, sino que también supone un avance en la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la administración. Hasta ahora, muchas de estas gestiones se canalizaban a través de trámites presenciales o llamadas telefónicas, procesos que en ocasiones resultaban lentos o poco eficaces.

Con esta aplicación, el Ayuntamiento busca dar un salto hacia una administración más cercana, accesible y adaptada a la realidad digital. La participación ciudadana, en este caso, cobra un papel más protagonista, ya que no se limita únicamente a trasladar incidencias, sino que también permitirá a los vecinos opinar, votar en encuestas y recibir información de manera inmediata.

De este modo, Cádiz se suma a otras ciudades que ya utilizan este tipo de plataformas como herramienta de gobierno abierto y modernización municipal. Para el Consistorio, el proyecto refuerza su compromiso con la transparencia y con la mejora de los servicios públicos, al tiempo que ofrece a los ciudadanos una vía directa de comunicación y colaboración en la gestión de la ciudad.

La previsión es que en las próximas semanas se anuncie la fecha exacta de lanzamiento, de manera que la aplicación esté disponible para todos los gaditanos antes de que acabe el año.