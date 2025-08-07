Entra en vigor el nuevo convenio del Metal de Cádiz con subidas en nómina de más de 150 euros

El nuevo convenio del sector del Metal de Cádiz ha entrado en vigor este mismo jueves tras su firma por parte de UGT, sindicato mayoritario, y la patronal Femca. El acto se ha llevado a cabo en la delegación de Gobierno de la Junta en Algeciras ante la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y técnicos de la consejería, además del delegado provincial de Empleo, Daniel Sánchez. De esta forma, el nuevo marco laboral que regulará el metal de Cádiz hasta 2031 entra en funcionamiento con el pago de los atrasos en la nómina de agosto. Fuentes sindicales consultadas por LA VOZ han adelantado que algunos trabajadores recibirán de media un incremento de 150 euros brutos.

El convenio que se ha firmado este jueves y recoge los postulados del acuerdo alcanzado el pasado 27 de junio, después de casi dos semanas de huelga.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) fue clave para lograr este acuerdo y acabar así con una huelga indefinida en el sector, que tenía paralizada la actividad industrial gaditana desde hacía algo más de una semana. Al final, este organismo ha introducido algunas modificaciones con respecto al preacuerdo firmado por UGT. Este sindicato hizo valer su mayoría en el sector. Por su parte, CC OO rechazó en su momento el acuerdo y no se ha presentado este jueves a su firma.

Se trata de un acuerdo a ocho años en lugar de a 9 como planteaba el primer preacuerdo. Se mantiene un IPC del 3% para 2024 y un 2,8% para 2025. Así hasta 2031 se consignará como subida salarial el IPC real.

El plazo máximo para el abono de los atrasos será de seis meses desde la firma del convenio, garantizándose el abono del 50% de los mismos antes del 31 de diciembre de 2025. Si no media denuncia expresa por ninguna de las partes el convenio se prorrogará de año en año actualizándose al IPC de los 12 meses anteriores.

En el plus de Transporte se ha eliminado la limitación de días al año y en lo que se refiere a las Pagas Extras, se adelanta en diez días el pago de la de diciembre. En cuanto a las Vacaciones se da opción a 23 días laborales en lugar de 31 naturales. Sobre Prendas de trabajo, se ha incluido el término de una equipación completa en lugar de una prenda de trabajo.

La consejera Rocío Blanco ha destacado que hoy no es un día más, «es muy importante, ya que después de un arduo trabajo se ha conseguido llegar a una postura conciliadora». Asegura que el metal es el gran motor económico, «no solo del campo de Gibraltar y de la Bahía de Cádiz y de la provincia, sino también de Andalucía».

Tranquilidad y confianza

A juicio de la consejera, este convenio viene a dar tranquilidad tanto a las empresas como a los trabajadores y a sus familias. «No nos olvidemos que abarca más de 30.000 trabajadores de forma directa. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento y de agradecimiento a FENCA y a las más de setecientas empresas que tiene federadas, a UGT, tanto al secretario general de UGT en Andalucía como al secretario general de UGT en FICA en España y, por supuesto, a José Manuel RodríguezSaucedo, el secretario general de UGT de FICA en Andalucía, porque han sabido todos canalizar este acuerdo para que al final se firme este convenio, se firme esta paz social, que es importantísimo que se haga hasta el 2031, porque esto, como se ha dicho, crea pues un margen, un marco de confianza para que las empresas al final inviertan, porque sin confianza no hay inversión, y este marco hasta el 2031 propicia eso».

Blanco ha indicado que «es un convenio que se ha negociado en un ambiente con huelga activa, y yo agradezco a las partes que hayan sabido sobreponerse a este marco de ruido, no a estas presiones que hayan tenido altura de mira para llegar a este acuerdo. Al final es el símbolo de lo que entiende el Gobierno de Andalucía y la Consejería, por supuesto, que tiene que ser la paz social y que tiene que ser el diálogo social, en el que las partes pueden partir de posiciones antipéticas y posiciones que parecen muy distantes, pero poco a poco se llega a un acuerdo en el que todos se sienten reconocidos como a este convenio del metal. Un convenio que, como se ha dicho, es el mejor convenio del metal de toda España, incluso mejor que el de Vizcaya».

Nuevas mejoras

Un convenio que, para empezar, tiene muchas mejoras para los trabajadores, que al final también recalarán en las empresas, se incrementa la aportación económica, se hace un incremento del 2,8 % en 2025, retrotraído hasta enero de este ejercicio, para el 2024 se hace un incremento salarial a tablas del 3 %, también llevándolo hasta enero del 2024 y, a partir del ejercicio que viene, siempre se seguirá con el IPC para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. También se hace un tratamiento específico de los llamamientos, de los trabajadores fijos discontinuos y tiene también muchísimas bondades en cuanto a los beneficios para los trabajadores, como digo. En el caso de enfermedad común, la empresa va a llevar hasta el 80 % el salario del trabajador, completándolo con la prestación de incapacidad temporal de la Seguridad Social y, en el caso de accidente de trabajo, va a llegar hasta el 90 %. También se adelanta la paga extra de Navidad al 5 de diciembre, se mejoran las dietas, se suspende, además, el tope para cobrar el plus del transporte.

En cuanto a la bolsa de estudios, se va a pagar por adelantado, sin que tenga que justificarse mes a mes o, por supuesto, también el incremento del permiso de paternidad de 17 a 19 semanas. Es decir, son algunos de los ejemplos de las bondades de este convenio, en el que, además, se apuesta por un empleo estable y por la formación cualificada de los trabajadores. Es muy importante que las empresas piensen en esa cualificación, en esas competencias que necesitan los trabajadores.

La consejera explica algunos detalles del nuevo convenio del Metal de Cádiz LA VOZ LABORAL El recelo de CC OO El sindicato CC OO sigue mostrado su rechazo al nuevo convenio del Metal que ha sido avalado por UGT. «El miércoles 6 de agosto nos llega la noticia que este jueves se va a proceder a la firma del Convenio del Metal para la Provincia de Cádiz». El sindicato sostiene que «es por lo menos curioso o preocupante que todo venga provocado por la denuncia pública que hace CCOO este pasado lunes, que al día siguiente, UGT diga que no hay que tener prisas, y que aún estaban viendo la redacción de algunos artículos». Una vez que se ha firmado dicho Texto, «desde CCOO se va a revisar detenidamente, para valorar todas las acciones sindicales y judiciales, para defender los intereses de todas las personas afectadas por dicho Convenio».