Enfermeros y fisioterapeutas se manifiestan en Cádiz para «para denunciar el recorte de las pagas extra»

Un centenar de enfermeros y fisioterapeutas se han sumado este jueves en Cádiz a las concentraciones impulsadas por SATSE, en centros sanitarios de las distintas comunidades autónomas de España, para manifestar su indignación por «el recorte salarial que sufren en sus dos pagas extraordinarias» y que les supone cobrar «unos 700 euros menos de media al año».

Los profesionales sanitarios han coreado distintas proclamas como «de mi extra, ni un euro», «Mi extra no se toca» o «es mi sueldo, es mi derecho». De esta forma, han visibilizado su profundo rechazo a una discriminatoria y perjudicial realidad que llevan padeciendo desde ya hace 15 años.

El sindicato denuncia que «en total, son 30 pagas ya recortadas y cerca de 11.000 los euros» que ha perdido el profesional que ha trabajado ese tiempo.

«Hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo», subrayan desde SATSE.