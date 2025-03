Así es el tanque de tormentas que se está construyendo en El Puerto

El tanque de tormentas es una infraestructura que se antoja muy necesaria para cualquier municipio. Es un depósito que sirve para retener y recopilar el agua de las lluvias, clave para evitar las inundaciones cuando las precipitaciones son muy intensas y amenazan con rebosar el alcantarillado. En El Puerto de Santa María son bien conscientes de ello, pues una pronunciada pleamar unido a un caudal alto del río Guadalete (en alerta roja por riesgo de desborde hace una semana) puede traer consecuencias nefastas para la ciudad.

En estos momentos, se está construyendo un tanque de tormentas en la barriada de la Playa, cerca de la Puntilla. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, junto a la teniente de alcalde de Infraestructuras, Marta Rodríguez, ha visitado este martes las obras y se ha reunido con los vecinos de la zona y ha visitado algunas viviendas.

Germán Beardo, junto al Gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, y responsables de la empresa constructora Gyocivil, les ha explicado 'in situ' los detalles del recién aprobado modificado del proyecto, que asegura la correcta terminación técnica de los trabajos ante las dificultades encontradas en la ejecución. También les ha informado de que la fecha prevista para concluir la obra es el final del año y de qué, durante el verano, las obras se detendrán en su fase de construcción para minimizar molestias a los vecinos. No obstante, se continuarán realizando trabajos de electricidad y otras labores complementarias que no generen grandes inconvenientes.

Esta modificación se aprobó el viernes pasado en el Consejo de Administración de Apemsa, que también ratificó una actualización de precios para asegurar su viabilidad y para cumplir con los vecinos, incluyendo además una ampliación en la inversión para pintar todas las fachadas y garantizar la calidad de los acabados de las obras de reurbanización de la Avenida de Bajamar. Además, el alcalde y Apemsa se han comprometido a que la supervisión de los daños en las casas comience en los próximos días.

En el encuentro, Germán Beardo ha agradecido tanto a los vecinos como a la directiva de la Asociación de Vecinos San Marcos su paciencia y les ha trasladado su comprensión por el malestar que las obras les han causado, pero les ha recordado que se trata de una infraestructura imprescindible para evitar inundaciones en El Puerto y que debería haberse realizado hace décadas.

En cuanto a la reurbanización de la Avenida de Bajamar, el alcalde y la concejal han recordado que los trabajos incluyen el asfaltado completo y la renovación del acerado, la instalación de mobiliario urbano y alumbrado público, así como la reposición del arbolado con especies adecuadas para evitar que sus raíces levanten el pavimento. Estas mejoras permitirán optimizar todo el trazado de la vía, con un estilo moderno y en la línea del Paseo Fluvial, dándole así continuidad. Así, la previsión es que Bajamar esté lista antes del verano y Aurora comenzará en septiembre.

Sobre el Tanque de Tormentas

El tanque anticontaminación y la nueva estación de bombeo (EBAR) Aurora no solo evitarán las inundaciones, sino que además este gran colector retendrá el agua de lluvia e impedirá que la suciedad que arrastra desde las calles llegue al río Guadalete. También mejorará la evacuación del agua en los alrededores de la Glorieta Miguel del Pozo, donde confluyen las aguas de Ronda de las Dunas y la Avenida de la Libertad, evitando así futuras inundaciones.

Este enorme depósito enterrado, con capacidad para almacenar hasta 10.000 m3 de agua de lluvia, equivalente a cuatro piscinas olímpicas, solucionará definitivamente un problema que la ciudad arrastra desde hace treinta años. Con ello, se mejorará la red de saneamiento, se garantizará un mayor control de las aguas pluviales y se evitarán tanto inundaciones como vertidos al río, ya que las aguas residuales y las primeras aguas de lluvia con carga contaminante serán impulsadas hacia la depuradora.