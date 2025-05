El Puerto vibra de nuevo: Monkey Week SON Estrella Galicia vuelve con más fuerza

Hoy se ha desvelado, mediante una rueda de prensa celebrada en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María, que Monkey Week SON Estrella Galicia volverá a contar con la localidad gaditana como sede a partir de este 2025. El acto ha contado con la presencia de Germán Beardo, alcalde de la ciudad y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz; Javier Rivera, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía; Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de Fundación SGAE; Gonzalo Sánchez Gardey, vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz; Víctor Mantiñán, director de Activación Iberia en Estrella Galicia; Iván Llanza, director de la Fundación Osborne; Paco Loco, músico y productor; y Tali Carreto, co-director del festival. Unos y otros han destacado en todo momento la importancia de este regreso, una vuelta a casa que pone en valor no solo la relevancia de una ciudad como El Puerto de Santa María en el ámbito cultural y turístico, sino también la fuerte apuesta del festival por mantener su esencia, esa identidad como evento urbano que ha consolidado durante dieciséis años.

Así, la 17ª edición de Monkey Week SON Estrella Galicia continuará fiel a su naturaleza: su traslado de Sevilla, ciudad que ha acogido durante sus últimas nueve ediciones el festival, a El Puerto de Santa María, hogar que vio nacer el festival y crecer durante siete ediciones, obedece a esa apuesta por no perder su identidad 100% urbana y celebrarse en las condiciones favorables para llegar a tal fin. Además de ser considerada una de las ferias profesionales de música más importantes de nuestro país, y por extensión de Europa, si algo ha caracterizado también a Monkey Week SON Estrella Galicia ha sido siempre su involucración con el entorno que lo acoge, desarrollando su programación, conciertos y actividades múltiples en la vida cotidiana de la ciudad.

Para ello, el festival no ha dudado durante todos estos años no solo en aliarse con salas de conciertos sino también en reconvertir espacios urbanos no habituales en escenarios, habilitar grandes escenarios gratuitos en plazas, o incluso, incluir en pleno casco urbano propuestas tan insólitas de recintos como una pista de coches de choque o una carpa de circo. Con su vuelta a casa, Monkey Week SON Estrella Galicia continuará con esa fisionomía tan particular, sin perder un ápice de su identidad.

Precisamente el festival saluda también hoy otro regreso, el de un partner que también sabe, y mucho, sobre la importancia de mantener intacta tu identidad: SON Estrella Galicia. Una marca que es mucho más que una cervecera, tan solo hay que echar un vistazo a sus habituales programaciones musicales, siempre tan ojo avizor con el talento emergente y con las nuevas tendencias como el festival al que desde hoy vuelve a dar naming. O experiencias como ese Soundhood que ya ha pasado por ciudades como Madrid, Londres, Barcelona y La Coruña, y que lo hará próximamente por Granada, impulsando espacios y artistas con alma, evitando los grandes recintos y devolviendo la esencia de la música al barrio. No podíamos encontrar pues mejor compañero de camino.

En la rueda de prensa también se ha destacado, precisamente, a otros compañeros de camino que logran que cada año Monkey Week SON Estrella Galicia sea, en palabras de sus organizadores, «una unión de voluntades». Así, se ha agradecido públicamente la colaboración de entidades como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y Fundación SGAE, presentes en esta rueda de prensa, pero también la de otras instituciones y agentes activos de la música y la cultura que no han podido desplazarse en esta ocasión, pero que resultan igual de indispensables para edificar, año tras año, un evento de la envergadura y el alcance del festival, como son algunos de los nuevamente confirmados este 2025: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), AIE – Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España, Acción Cultural Española (AC/E), UNIA – Universidad Internacional de Andalucía, ESNS Exchange y Radio 3. Conviene añadir que para este 2025 ya se han confirmado además en esta rueda de prensa la inestimable colaboración de tres entidades más: Diputación de Cádiz, UCA y Fundación Osborne. Y se volverá a contar también una edición más con la participación de Jägermeister y su iniciativa Jägermusic, tan en sintonía siempre con los valores y objetivos de Monkey Week SON Estrella Galicia.

Unos objetivos que pasan, precisamente, por la ya tradicional Convocatoria de Showcases que cada año abre el festival y que sirve para descubrir tanto y tanto talento. Carolina Durante, Nathy Peluso, Mujeres, Pony Bravo, Fuel Fandango, Ms Nina, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Triángulo de Amor Bizarro, Guadalupe Plata, Hinds, Los Estanques, Bala, Cariño, Neuman, Cupido, Niño de Elche, Belako, Toundra, Baiuca… son solo algunos de los artistas que han desfilado en sus inicios por la programación de showcases de Monkey Week SON Estrella Galicia. Y solo estamos citando una veintena de nombres del más de millar que han pasado ya por este escaparate para artistas, todo un trampolín en nuestra escena independiente. Y también todo un reclamo para la escena y la industria internacional: en su última edición, la convocatoria de showcases recibió más de 1.600 propuestas artísticas procedentes de más de 60 países diferentes. Todo artista interesado en participar en la 17ª edición de Monkey Week SON Estrella Galicia, puede inscribir su propuesta a través de este enlace hasta el próximo martes 1 de julio, día en el que cerrará la convocatoria.

Conviene destacar también que un año más, Monkey Week SON Estrella Galicia contará con sus jornadas profesionales Monkey PRO. No faltarán pues los habituales paneles, mesas redondas, talleres, encuentros, sesiones de speedmeetings y demás actividades para tomar el pulso al estado de la industria musical. Un más que necesario punto de encuentro, el place-to-be para artistas, managers, bookers, festivales, periodistas y otros agentes del sector. Recordemos que en su pasada edición, además de casi 2.500 asistentes por jornada, Monkey Week SON Estrella Galicia congregó más de 1.000 acreditados profesionales, más de 300 músicos y un centenar de showcases y conciertos.