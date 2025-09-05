El Puerto de Santa María impulsa proyectos estratégicos para su desarrollo urbano

Luismi Morales El Puerto 05/09/2025

El Puerto de Santa María se enfrenta a desafíos en movilidad, vivienda, patrimonio y sostenibilidad, y la administración local ha definido un plan estratégico que combina modernización de infraestructuras, rehabilitación histórica y mejoras en los servicios a los ciudadanos.

El alcalde Germán Beardo presentó el Informe de Gestión 2023-2025, bajo el lema «El Puerto Avanza: 2 años de mandato», un documento que repasa los principales proyectos y actuaciones hasta 2027. Beardo destacó la importancia de consolidar avances en urbanismo, cultura, empleo y seguridad, así como la modernización de infraestructuras y la implementación de medidas que promueven una ciudad más sostenible y accesible.

Remodelación urbana y patrimonio histórico

Entre las principales iniciativas se encuentra la remodelación de espacios públicos, con intervenciones en plazas como Los Claveles y Los Lebreles, y futuras actuaciones en la Plaza de La Jara, con el objetivo de mejorar la calidad urbana y fomentar la participación ciudadana. En paralelo, la Basílica de los Milagros avanza en su segunda fase de rehabilitación, un proyecto que combina la preservación de elementos históricos con la revitalización de un espacio de gran valor para la comunidad y el turismo religioso.

El Casco Histórico también experimenta transformaciones significativas. La rehabilitación contempla la construcción de 127 viviendas, de las cuales 43 serán de Protección Oficial (VPO), preservando elementos históricos y adaptando los espacios a usos contemporáneos, integrando comercio, cultura y servicios.

Estas actuaciones buscan mantener la identidad histórica de la ciudad al tiempo que fomentan su dinamismo económico y social.

Movilidad y transporte público

La ciudad ha estrenado recientemente un nuevo intercambiador de autobuses, que reorganiza el transporte público y facilita la movilidad urbana. Los vecinos valoran la infraestructura, aunque se reclaman ajustes en rutas y frecuencias para garantizar un servicio eficiente y adaptado a la demanda real.

Asimismo, la segunda pasarela peatonal sobre el río Guadalete, con 98,6 metros de longitud, conectará ambas márgenes del río, mejorando la accesibilidad y la movilidad sostenible, y complementará la ya existente pasarela «Pepe el del Vapor».

En paralelo, se proyecta un puente de tráfico rodado sobre el Guadalete y la remodelación de la Plaza de La Pescadería, con el objetivo de recuperar la conexión histórica con el río, reforzar la vertebración urbana y mejorar la comunicación entre Valdelagrana y el centro.

Proyectos residenciales y urbanísticos

El desarrollo del sector Las Marías contempla la construcción de más de 800 viviendas, 314 de ellas VPO, junto a zonas verdes y equipamientos públicos, con una inversión que supera los 200 millones de euros. Este proyecto pretende satisfacer la demanda residencial y fomentar la cohesión social en la ciudad, integrando la vivienda con servicios urbanos modernos.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), adjudicado a la 'UTE Ordenación Urbanística El Puerto de Santa María', actualiza el planeamiento tras más de 30 años sin revisiones y adapta la ciudad a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La actualización permitirá a El Puerto planificar el crecimiento urbano de forma ordenada, sostenible y coherente con las necesidades actuales y futuras.

Infraestructura portuaria y desarrollo económico

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) invierte 4,04 millones de euros en la reconstrucción del tramo IV del muelle, en la margen izquierda del río Guadalete, frente al antiguo muelle del Vapor. La obra abarca 160 metros de muelle, destinados a usos comerciales y recreativos, y busca adaptar la infraestructura a la nueva ordenación del puerto, manteniendo la operatividad para embarcaciones y potenciando la actividad turística.

La ejecución incluye pilotes prefabricados, vigas alveolares y un forjado resistente que asegura durabilidad y funcionalidad ante las demandas del futuro.

Sostenibilidad y limpieza urbana

El Ayuntamiento está renovando 1.500 contenedores y 3.000 papeleras, con el objetivo de modernizar la gestión de residuos y fomentar hábitos sostenibles. A pesar de estas actuaciones, la limpieza urbana sigue siendo un desafío, y la oposición y colectivos vecinales reclaman una mejora en la eficacia del servicio.

Innovación y proyectos tecnológicos

El proyecto Sportech City, trasladado desde Puerto Real a El Puerto, prevé la creación de un Centro de Eventos, un Data Center de 7.500 m², naves industriales, un centro de coworking y un UX Center. Esta iniciativa busca revitalizar un espacio actualmente en desuso y consolidar a El Puerto como polo de innovación tecnológica, deportiva y empresarial.

Coordinación política y futuro

El Gobierno local defiende que la mayoría absoluta permite impulsar proyectos estratégicos de ciudad, consolidando una planificación urbana coherente y sostenible. Las inversiones, la rehabilitación patrimonial y los desarrollos tecnológicos proyectan a El Puerto como referente provincial, reforzando su posicionamiento dentro de la Bahía de Cádiz y preparando la ciudad para retos futuros.