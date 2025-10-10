El Puerto acoge el segundo evento de la II Edición de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia'

Tras el éxito del evento celebrado en Cádiz, la II Edición de «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia» continúa su recorrido por la provincia con una nueva cita el domingo 12 de octubre en el Parque de la Victoria de El Puerto de Santa María, en horario de 13:00 a 16:00 horas.

El evento reunirá a más de una veintena de pequeños y medianos productores agroalimentarios gaditanos, que ofrecerán una experiencia gastronómica abierta a todos los públicos con degustaciones, showcookings en vivo y venta directa de productos locales con más de 300 referencias.

Durante la jornada, los visitantes podrán descubrir y saborear lo mejor de la provincia de Cádiz: quesos, vinos, aceites, conservas, mieles, cervezas y productos de repostería y embutidos, entre otras delicias elaboradas de forma tradicional y sostenible.

El acto inaugural contará con la presencia institucional de Francisco Javier Bello González, Primer Teniente de Alcalde y Secretario de la Junta de Gobierno Local del Área de Presidencia y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María; Miriam Almagro, responsable de proyectos en el CEEI Bahía de Cádiz y coordinadora del programa «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia»; y Ana Suárez Lena, Adjunta a Dirección en CEEI Bahía de Cádiz.

Asimismo, se ofrecerá un showcooking en directo a cargo del Chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, que deleitará a los asistentes con un arroz cremoso con verduras de la huerta, hecha con ingredientes 100% gaditanos.

En esta segunda cita de la II Edición contaremos con diferentes stands donde participarán los siguientes productores:

-DOP Aceite Sierra Cádiz

- La Kombuchería

- Bodega La Pintora

- Miel Las Bravías

- Cervezas La Piñonera

- Sabores de Paterna

- Connatur

- Bodegas Forlong

- Quesería El Gazul

- Productos La Salá

- Cooperativa San Patricio

- Albariza La Torre

- SuperMex Food

- Destilería Weisshorn

- Aceitunas La Barca

- Felisa Gourmet

- Olivar El Herrerillo

Ubicación

El evento se celebrará en el Parque de la Victoria – El Puerto de Santa María. La entrada es libre.

«Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia» es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia, fomentando la visibilidad, la comercialización y el valor de sus productos locales.

Esta iniciativa está financiada por el Programa Dipuinnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y es impulsada por el CEEI Bahía de Cádiz, fundación sin ánimo de lucro que fomenta la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz.