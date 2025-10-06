Cádiz saborea el éxito del primer evento de la II Edición de «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia»

Durante las jornadas del 4 y 5 de octubre, más de una veintena de pequeños y medianos productores agroalimentarios de la provincia mostraron la calidad y diversidad de sus productos en un ambiente festivo y participativo. Los asistentes pudieron disfrutar de degustaciones, exposición y venta directa, así como de un showcooking en directo a cargo del Chef Juan Otero, de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, quien elaboró diferentes propuestas gastronómicas con productos locales.

La inauguración oficial del evento contó con la presencia de Miguel Sánchez-Cossío, director de CEEI Bahía de Cádiz; José Manuel Cossi, en representación del Ayuntamiento de Cádiz y de la Diputación Provincial de Cádiz; Beatriz Gandullo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, y Miriam Almagro, responsable de proyectos de CEEI Bahía de Cádiz y coordinadora de «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia».

Durante todo el fin de semana, los visitantes recorrieron más de 20 stands con productos de la provincia —desde vinos, quesos, aceites, panes artesanos, mieles y cervezas, hasta conservas, repostería y embutidos locales—, consolidando a «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia» como un escaparate del talento y la excelencia del sector agroalimentario gaditano.

«Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia» es un proyecto que crea oportunidades a las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia para dar a conocer y comercializar sus productos, reforzando el valor de la producción local y la identidad gastronómica de Cádiz.

Esta iniciativa está financiada por el Programa Dipuinnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y es impulsada por CEEI Bahía de Cádiz, fundación sin ánimo de lucro de interés público que fomenta la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz.

