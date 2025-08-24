Un pueblo de Cádiz, entre los tres que todo el mundo debería visitar en España según la revista 'Viajar'

Hay tres pueblos que todo el mundo debería visitar en España según la revista Viajar. Según la revista Viajar y según la redactora jefe de la revista, María Escribano.

Escribano recomienda tres localidades para visitar este verano o en cualquier momento del año. Y una de ellas está en la provincia de Cádiz.

«Un icono desde el que otear la gran llanura manchega, uno de los tesoros de las Sierras Subbéticas y una de las joyitas de la bahía gaditana son las tres recomendaciones para visitar en España que nos hace María Escribano, redactora jefe de la revista VIAJAR».

De esta manera se describe a los tres municipios elegidos por Escribano. «El Puerto de Santa María, una de las localidades gaditanas con más sabor», adelanta.

Y esto es lo que se destaca a la hora de hablar de ese transitado punto de la Bahía de Cádiz: «El lugar donde degustar las marítimas creaciones del chef Ángel León es uno de enclaves más chulos de la provincia de Cádiz. El castillo de San Marcos se puede visitar y en él disfrutar de su mezcla de estilos y de una de las mejores vistas del puerto y del río Guadalete. Dentro del castillo tienen bodega, pero son muchas, obviamente, con las que cuenta El Puerto, así que lo mejor es visitar varias (las Osborne, las Gutiérrez Colosía) y probar los vinos de Jerez tantas veces como se pueda«.