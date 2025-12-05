Los presupuestos de El Puerto para 2026 irán a Pleno el próximo miércoles

La Junta de Gobierno Local de El Puerto ha aprobado este viernes los Presupuestos Municipales para 2026 y que el próximo miércoles se debatirán y votarán en Pleno.

Estos presupuestos ascienden a 113.273.523 euros, lo que supone 11 millones más que el presupuesto vigente. Según el alcalde, Germán Beardo, «se trata de unas cuentas históricas, que combinan un incremento notable de la inversión con una reducción de impuestos y mejora de los servicios públicos, la calidad de vida y las oportunidades«.

El primer edil ha subrayado también que las inversiones reales previstas para 2026 crecen un 36,83% respecto a 2024. Gracias a la optimización de la recaudación y a la cancelación total de la deuda financiera y con proveedores, El Puerto se convierte en el único municipio de la provincia capaz de bajar impuestos mientras incrementa la inversión, lo que demuestra la solidez y la eficiencia de la gestión municipal.

Según Beardo, estas cuentas representan la consolidación de una etapa de crecimiento y transformación para la ciudad, con pilares fundamentales que se concretan en tres prioridades claras para 2026:

Los portuenses en el centro

El alcalde ha explicado que el centro de la gestión sigue siendo el portuense, por lo que el objetivo es garantizar que cada vez más ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y que los mayores reciban la atención que necesitan. Al mismo tiempo, se mantendrán servicios esenciales como los autobuses gratuitos y la bonificación del 50% para el mantenimiento del cementerio. Además, se continuará invirtiendo en el patrimonio histórico de la ciudad, con proyectos destacados en San Juan de Dios o El Hospitalito, entre otros.

Inversión en los barrios

El alcalde ha explicado que este presupuesto refuerza la atención a los barrios con una inversión de 21 millones de euros destinada a mejorar la iluminación, el mantenimiento de las vías públicas, los parques y jardines, la señalización, así como la conservación de playas y pinares. Además, se llevarán a cabo actuaciones destacadas en la Plaza de La Jara, La Hispanidad, en el Barrio Obrero o la primera fase de la remodelación integral de Fuentebravía, entre otras, con el objetivo de mejorar la calidad de los espacios urbanos y consolidar barrios más modernos y sostenibles.

Seguir creciendo

Entre los proyectos que marcarán el próximo año, el alcalde ha destacado la finalización de la segunda pasarela peatonal y del Estadio de Rugby, así como la continuación de las reformas en El Cuvillo y la Ciudad Deportiva, o el inicio de las obras del Puente, iniciativas que transformarán la infraestructura y los espacios urbanos de la ciudad.

Salud financiera y estabilidad

El regidor ha destacado que, además de ser los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento, estas cuentas reflejan la buena salud financiera del municipio. Los ingresos por imposición directa aumentan un 6,67% respecto a 2024, lo que se traduce en 3.202.070 euros más que se podrán destinar a inversión, vivienda y rebaja de impuestos para los portuenses. Este incremento de ingresos, unido a la ausencia de deuda y al superávit consolidado, permite al Ayuntamiento cumplir de manera estricta con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando una gestión eficiente de los recursos públicos.