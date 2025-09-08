La Patrona volvió a conquistar El Puerto en el día de su festividad

La ciudad entera se rindió ante su Patrona, que una vez más silenció con su presencia a miles de portuenses congregados en calles y plazas para rendirle homenaje con respeto, devoción y gratitud.

Más allá de lo estrictamente religioso, la veneración a la Virgen de los Milagros constituye un hilo conductor de la historia local. Su impronta se refleja en monumentos como el Castillo de San Marcos, la Basílica que lleva su nombre o incluso en el propio escudo de la ciudad, que la reconoce como Alcaldesa Perpetua y Señora de El Puerto.

La festividad, como cada año, se vivió con intensidad, pero no se limita al 8 de septiembre. Los días previos ya dibujaban un ambiente de expectación, un crescendo de emociones que recorría las calles hasta culminar con la salida procesional de la Patrona. La Virgen de los Milagros no solo guía la fe de generaciones, sino que se erige en símbolo de identidad colectiva, en referente de una ciudad que la recibe con entrega y reverencia.

La tradición marca un ciclo que define el verano portuense: comienza con la Virgen del Carmen, Patrona de los marineros, y culmina con la Virgen de los Milagros, en un itinerario religioso y cultural que da forma al calendario sentimental de El Puerto. Este 2025 no fue la excepción, con una ciudad que volvió a volcarse en su Patrona.

Las alfombras de sal, confeccionadas con esmero por jóvenes y asociaciones, vistieron de color y fe el itinerario. Junto a ellos, hermanos de Hermandades de toda la ciudad caminaron al lado de la Patrona, participando activamente en los cultos y engalanando con su presencia una jornada que refleja la unión de todo el mundo cofrade portuense. El tiempo, contemplativo y sereno, acompañó la procesión en el cierre de un verano que se despide bajo el amparo de Los Milagros. Porque en El Puerto, la estación estival comienza con el Carmen y se despide con la Patrona. Tradición 100% portuense.

Las calles se convirtieron en un río humano que se plegó al paso de la Virgen. Balcones engalanados, coros que elevaron plegarias cantadas y la participación activa de las Hermandades reafirmaron el arraigo de una de las devociones marianas más profundas de Andalucía. No en vano, la Virgen de los Milagros fue la segunda en recibir la Coronación Canónica en Andalucía, solo por detrás de la Virgen de los Reyes de Sevilla, un hecho que certifica su importancia histórica y devocional.

El Puerto, una vez más, se reconoció en su Patrona. La Virgen de los Milagros, emblema de fe y de identidad, volvió a conquistar el alma de la ciudad, confirmando que cada septiembre se renueva un vínculo que trasciende generaciones y que permanecerá inquebrantable en la memoria colectiva.

