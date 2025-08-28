El párroco Antonio Sabido: «No restauramos piedra, restauramos memoria compartida»

La Voz El Puerto 28/08/2025

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha visitado este jueves el inicio de los trabajos correspondientes a la segunda fase del proyecto de rehabilitación de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros, uno de los principales emblemas patrimoniales y espirituales de la ciudad.

Por su parte, el párroco del templo, Antonio Sabido, ha subrayado «el profundo valor simbólico» de esta restauración, entendiendo que «no restauramos piedra, restauramos memoria compartida», y destacando «la dimensión espiritual, patrimonial y emocional de la intervención».

Tras completar la primera fase, centrada en la renovación de las ventanas, esta nueva etapa de intervención se concentra en la fachada lateral orientada a la Plaza de España, en concreto, en la zona de la nave del Sagrario, ha indicado el Ayuntamiento.

La actuación incluye la restauración integral del muro exterior, la sustitución de bajantes, la consolidación de la piedra, la eliminación de elementos impropios y la aplicación de tratamientos protectores para frenar el deterioro provocado por la humedad.

Durante la ejecución de las obras, se ha garantizado el acceso al templo por la Puerta del Sol, que permanecerá abierta para el normal desarrollo del culto. Las esculturas de las Virtudes situadas sobre este acceso serán protegidas para evitar desprendimientos, y otras cuatro esculturas serán sometidas a un proceso de restauración integral.

Presupuesto

El proyecto, impulsado por la Diócesis de Asidonia-Jerez y financiado por la Diputación de Cádiz con un presupuesto de 238.782,73 euros, cuenta con todas las autorizaciones pertinentes por parte de la Junta de Andalucía y los permisos municipales.

Germán Beardo ha destacado «el firme compromiso» del equipo de gobierno local con la conservación del patrimonio portuense, asegurando que la ciudad, su patrimonio y su historia «es y será siempre nuestra prioridad» y que «paso a paso devolveremos a nuestra iglesia mayor el esplendor que merece».

El alcalde ha anunciado que ya se trabaja en las fases posteriores, que incluirán la culminación del ábside y la rehabilitación de la Puerta del Sol, para continuar después con la Puerta de las Campanas, la Capilla de la Aurora y otras zonas del templo.

