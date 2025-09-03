Habrá un nuevo centro deportivo en Valdelagrana que tendrá pistas de pádel y zona infantil

La Junta de Gobierno Local de El Puerto aprobaráeste jueves la propuesta de expediente para la preparación y adjudicación de la concesión demanial de una parcela de titularidad municipal en Valdelagrana, de 4.302,80 metros cuadrados situada en la calle Las Olas, para la construcción y explotación de un complejo deportivo.

El proyecto se desarrollará en unos terrenos de usos dotacionales, que lindan con Santa María del Mar y calle Alga Marina, y que es el espacio idóneo para que la zona cuente con un equipamiento deportivo de última generación, con gimnasio y entrenamiento personal, pistas de pádel, clínica especializada y servicios de restauración.

Una vez aprobado el expediente, la iniciativa pasará directamente a licitación pública abierta, de forma que cualquier empresa interesada pueda presentar su propuesta. Se trata de un modelo de colaboración público-privada que permite poner en valor suelo municipal, revirtiendo en la ciudad y en los portuenses con proyectos que generan oportunidades y mejoran la calidad de vida.

El nuevo complejo deportivo ocupará un edificio de más de 2.665 metros cuadrados construidos, desarrollado en dos plantas, que albergará modernas instalaciones capaces de dar respuesta a la creciente demanda deportiva, de salud y de ocio. En la planta baja se proyectan el centro deportivo, consultas médicas especializadas, vestuarios, cuatro pistas de pádel cubiertas y un bar-cafetería. En la primera planta se habilitará una zona deportiva complementaria junto con un área de cafetería, mientras que en el exterior se dispondrán 26 plazas de aparcamiento, zonas ajardinadas, sendas peatonales y espacios verdes con arbolado.

El proyecto contempla una zona de gimnasio y entrenamiento personal, orientada al fitness, crossfit, halterofilia y otras disciplinas; consultas de fisioterapia, nutrición y podología; así como salas de usos múltiples para formación y actividades deportivas. También dispondrá de un área de hostelería con espacio infantil, y de todos los servicios de apoyo necesarios como vestuarios, aseos, almacenes y salas técnicas.

Germán Beardo ha destacado que este nuevo centro deportivo supondrá un importante paso adelante para El Puerto, consolidando a Valdelagrana como un polo de atracción que combina deporte, salud y ocio familiar, reforzando la proyección de la ciudad.

El alcalde ha felicitado especialmente a Marta Rodríguez, teniente de alcalde de Patrimonio, por el trabajo desarrollado para impulsar este expediente, que permite no solo la puesta en valor de una parcela municipal sino también la creación de un proyecto con gran valor añadido para la ciudad, capaz de dinamizar la economía local, generar empleo y sumar nuevas infraestructuras modernas y útiles.

«El Puerto sigue avanzando, con proyectos que suman esfuerzo público e inversión privada para dotar a nuestros barrios de instalaciones punteras, que mejoran el bienestar de los portuenses y consolidan oportunidades de futuro», ha concluido Beardo.

El concesionario que resulte adjudicatario será el encargado de elaborar el proyecto de ejecución, obtener las licencias administrativas necesarias y acometer tanto la construcción del complejo como la puesta en marcha de todas las actividades previstas, garantizando así que el centro deportivo sea una realidad al servicio de la ciudad.

Más temas:

El Puerto de Santa María