El novillero portuense Gonzalo Capdevilla sufre una triple herida por asta de toro

El novillero portuense Gonzalo Capdevilla sufrió este viernes una triple herida por asta de toro en Villaseca de la Sagra. Recibió el impacto en la zona de la ingle durante un lance de rodillas, por lo que tuvo que ser llevado a la enfermería mostrando claras señales de dolor. A pesar de las recomendaciones médicas, volvió para matar al novillo y cortar una oreja.

Después de una segunda revisión en la enfermería, el cirujano Carlos López informó que el novillero presentaba una herida por asta de toro en el abdomen derecho que precisa una exploración más profunda, una cornada de 10 centímetros en la región inguinal izquierda y una lesión en el escroto. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo para un diagnóstico más completo, aunque se encuentra en estado estable.

