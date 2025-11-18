El Monkey Week vuelve a El Puerto, la ciudad que lo vio nacer

El Monkey Week SON Estrella Galicia regresa a sus raíces. La 17ª edición del que se ha consolidado como el principal festival de música independiente del país se celebrará del 20 al 22 de noviembre en El Puerto de Santa María, recuperando la ciudad que lo vio nacer y que formó parte esencial de su identidad durante los primeros años. La organización subraya que el retorno responde tanto a la relevancia cultural, económica y turística del evento como al compromiso de mantener la esencia urbana que siempre ha definido al festival.

El peso de Monkey Week en el sector es incuestionable. A lo largo de dieciséis ediciones, el festival ha logrado situar a El Puerto como uno de los grandes puntos de encuentro de la música independiente nacional e internacional, combinando descubrimiento artístico, programación vanguardista y un entorno idóneo para la conexión entre profesionales de la industria.

Más de 80 artistas

La edición de 2025 reunirá a más de 80 artistas y volverá a apostar por una mezcla equilibrada entre nombres consolidados y nuevos talentos. Entre los destacados figuran La Paloma, Los Sara Fontán, Cupido, Destroyer, Vera Fauna, Joe Crepúsculo o La Tania, junto a proyectos emergentes como Teo Planell o TRISTÁN! & The Jazz Band, que reflejan el pulso creativo que caracteriza al festival. El cartel se completa con una selección de showcases que refuerzan el papel de Monkey Week como radar de tendencias y laboratorio de propuestas emergentes.

Paralelamente, las jornadas profesionales Monkey PRO volverán a reunir a figuras clave del sector musical. Entre los participantes confirmados se encuentran Anamaria Sayre (Tiny Desk), Rodrigo Duarte (Rock Al Parque), Javier Hernández (Viva Latino México), Oskar Strajn (Eurosonic), Phoebe Lou Smolin (Captured Tracks) y Canan Yurdakul (EBB Music). Dentro de la programación destaca también el III Congreso Nacional de Festivales de Música, organizado por la Asociación de Festivales de Música (FMA), y una nueva edición de Suntracks, encuentro de referencia en el ámbito de la sincronización musical. El programa se completará con conferencias, mesas redondas, talleres, sesiones de networking y encuentros informales.

Con su regreso a El Puerto, Monkey Week 2025 reafirma su modelo 100% urbano y su papel como feria profesional de referencia de la música independiente. La ciudad vuelve a situarse como uno de los escenarios culturales más relevantes del país y como punto de partida para muchas de las bandas y sonidos que marcarán el futuro inmediato del sector.

La cuenta atrás ya ha comenzado. El festival abrirá sus puertas el jueves 20 de noviembre con tres jornadas dedicadas al intercambio profesional y a la exhibición del talento emergente. En la rueda de prensa celebrada este martes, la organización ha avanzado las principales claves de una edición que aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario musical español.

La programación, integrada por casi un centenar de propuestas, volverá a desplegar un abanico estilístico amplio y estimulante. Entre los nombres más esperados figuran Cupido, Destroyer, Vera Fauna, Joe Crepúsculo, Aiko el grupo o La Paloma, junto a apuestas emergentes como Teo Planell, Repion o Carmen Lancho, y propuestas singulares como Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz. Un conjunto diverso que marca el pulso de una edición diseñada para sorprender y para mantener vivo el espíritu explorador que convierte a Monkey Week en una cita única.