Casi un centenar de confirmados: guía imprescindible de artistas y bandas del Monkey Week SON Estrella Galicia 2025

Queda muy poco para vivir el esperado regreso del Monkey Week SON Estrella Galicia 2025 a la bahía de Cádiz, el lugar que lo vio nacer, crecer y, también, echar a volar. Pero, como suele ocurrir cuando la raíz es fuerte, uno siempre termina volviendo a casa. Del 20 al 22 de noviembre, El Puerto de Santa María se transformará en una brújula musical haciendo las veces de crisol y escaparate. Hay nervios no solo por el regreso de un evento así, sino porque esta decimoséptima edición, ya consolidada como el principal punto de encuentro profesional de las nuevas tendencias musicales, promete ser especial en su compromiso con «la música del mañana».

La magnitud del cartel, con casi un centenar de artistas participantes (aún queda alguna sorpresa más por confirmar), demanda una guía pormenorizada para quienes busquen sorprenderse pero, también, necesiten saber qué elegir cuando se hagan públicos los horarios del evento. El festival recupera su esencia 100% urbana (comprometida en los últimos años de Sevilla), con un cartel que garantiza convertir las salas, calles y espacios singulares portuenses en el escenario donde conocer el futuro sonoro del país. Un escenario por el que, históricamente, han pasado artistas como Rosalía, Rocío Márquez o Nathy Peluso, hasta bandas como Hinds!, Pony Bravo o Carolina Durante, sin olvidarnos de nombres autóctonos como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, entre tantos y tantos otros. Si no quieres perderte nada del Monkey Week SON Estrella Galicia 2025 guárdate esta guía bien cerquita porque con tanto nombre de seguro la vas a necesitar.

El peso de la escena sevillana

Como brújula musical que siempre ha sido este festival, es importante todo el espacio que dedica para destacar el talento de origen andaluz y, en el caso de este cartel, sobre todo de origen sevillano. El pop-rock andaluz estará representado por Vera Fauna: el grupo hispalense está de gira con su último disco ('Dime dónde estamos', 2025), un álbum que supone un punto de inflexión tanto en lo sonoro como en lo melódico y que puede estar perfectamente entre los mejores discos de este curso a nivel nacional.

La capital hispalense se lleva el cupo con otros nombres de peso: en la vanguardia alternativa emerge Juventude, con el pop surrealista de su álbum debut homónimo, donde destacan temas como 'Dicen de ti', 'Morir en Primavera' o 'Reina de mis males' y un directo intenso y propenso al pogo instantáneo; uno de esos grupos a los que conviene seguir de cerca. Por su parte, la joven julia de arco, con un estilo que mezcla electrónica con funk ya alt-pop, presenta en el festival su reciente EP 'RAAAH!' (2025), compuesto de hits pegadizos, sin duda otra de las figuras a las que no hay que perder de vista. Desde Sevilla también se une a este cartel el indie-pop melancólico de la joven autora Tristicis (en la actualidad, grabando el que será su primer álbum de estudio) y el garage rock de Helicóptero Boom ('ALBOOM', 2025), un jovencísimo grupo —a cuya formación también pertenece julia de arco— con influencias muy variadas (del bedroom pop al punk) y que promete dar mucho que hablar en el futuro.

Nombres conocidos y bandas emergentes

No cabe duda que esa propuesta de fusión con raíz que defiende Sanguijuelas del Guadiana es sin duda uno de los principales reclamos del festival. Su primer álbum, 'Revolá', ha tenido una gran acogida mediática, tanto de crítica como de público, y aunque aún siguen inmersos en una gira de pequeños aforos, el disco promete tener un recorrido mucho más largo del esperado. Dentro del indie rock español encontramos a Repion, un dúo que ha ido ganando peso en la escena sobre todo a raíz de su álbum debut homónimo, y temas como 'No te necesito para ser feliz' o 'Brillante', y que presentará las canciones de su nuevo disco '201'.

Seguimos en la escena nacional con Frente Abierto (con Lela Soto y Sebastián Cruz), el grupo sevillano encabezado por Marco Serrato que fusiona flamenco con otros géneros, como el metal, acaba de publicar disco 'Guerra a todo eso' y llega a esta edición del festival con una propuesta cuyo objetivo es acompañar la voz de artistas como Lela Soto desde otros ritmos y melodías. Dentro de esa experimentación y fusión que propone el cartel de este año, destacan nombres de otros artistas como Azuleja, Dalila, Las Nietas del Charli y, por supuesto, uno de esos grandes reclamos del cartel: La Tania y su flamenco fusión con géneros más cercanos al trap o la electrónica.

Más nombres de la escena emergente que marcar en negrita: el post-punk abrasivo de La Paloma, el ruido y la energía de Ajou!, el eclecticismo postmoderno de los catalanes Dame Área o el animado pop-rock de los valencianos Ku! (presentando su primer disco homónimo). Sin olvidarnos del personalísimo proyecto de Tristán! & The Jazz Band Air, una fusión de ese alt-pop electrónico vestido de autotune y jazz y que nace del colectivo Rusia IDK (del que han salido nombres como Rusowsky o Ralphie Choo). Todas ellas se podrían considerar una apuesta del festival —algo propio de su identidad—; nombres en tendencia ascendente entre las nuevas generaciones y que más que «el mañana» son a día de hoy el presente de muchos festivales y salas.

En el cartel de este año hay más nombres de peso como el los canadienses Destroyer presentando su álbum 'Dan's Boogie' (2025), pasando por el plano nacional con artistas como Cupido y su reciente EP 'Te hago un resumen' (2025) o la ineludible fusión festiva de Joe Crepúsculo. Del otro lado del Atlántico no podemos perderle la pista al pop luminoso del uruguayo Gonzalo Brancciari ni a la propuesta guitarrera de los argentinos Winona Riders, que prometen ser una de las sorpresas de esta edición. Entre los sonidos patrios encontramos los riffs afilados de los catalanes Diamante Negro y el pop contundente de los madrileños Vangoura.

El frente sonoro de las guitarras

A quienes gusta frecuentar el epicentro de un pogo encontrarán en Monkey Week SON Estrella Galicia 2025 una gran variedad de ocasiones donde poder demostrar el bello arte del empujón sincronizado. Del otro lado de nuestras fronteras llega el progresivo y el stoner de los hermanos franceses de Moundrag, a cuyas guitarras se suman las de grupos como los portugueses Unsafe Space Garden y su inclasificable estilo, colorido y humorístico, o las de sus compatriotas Them Flying Monkeys y su ritmo más alternativo cercano al blues, sin olvidarnos del alt-rock de los también lusos Madmess. Desde Madrid aterriza en el cartel el shoegaze de Dharmacide o Salvana, cuyos riffs van del alt-rock al dream-pop creando una atmósfera única.

Otras propuestas a destacar para quienes gusten de una buena distorsión: el punk-pop patrio tiene su representación con la frescura de Aiko El Grupo (grupo donde también participa Teresa Iñesta de Repion), el rock costero y noventero de Drûpe, el pop experimental del valenciano Ultralágrima, o el noise vasco de TOC y sus melodías cercanas al mod. Quienes quieran menear las vértebras encontrarán gustoso el crudo synth-punk de Sin Bragas, el divertido pop-rock de Rata (los murcianos presentan su último EP 'Niñato'), o las atrevidas letras punk de Memocracia y su EP 'Rabia y Ternura'. Ritmos frenéticos que nada tienen que envidar del 'ñunk' de Los Chivatos y su último e inclasificable álbum, 'Pulpa', cuyo directo es garantía de pogo. Esta sección se completa con nombres como Pleito, y su propuesta intimista de loops, saxofón y voz, y Por Las Noches, cuyo catálogo ofrece todo un recital de canciones que bailan entre el mambo y los sonidos caribeños, mezclados con tintes urbanos y electrónicos.

Fusión de voces y estilos

El Monkey Week SON Estrella Galicia 2025 se caracteriza por una destacada presencia de voces que abarcan sin pudor el cruce de géneros, desde el R&B contemporáneo hasta el pop alternativo o la música urbana. Entre el nuevo R&B, el soul y el blues encontramos propuestas elegantes y frescas como Anouck The Band, el neopop de la jovencísima Rizha, la experiencia sensorial de Ven'nus o el pop paisajístico de la multiinstrumentista Blaya. El pop encuentra márgenes, ventanas y universos sonoros alternativos en propuestas como las de Bernarda, la vibrante fusión melódica de Susobrino y la sarcástica crudeza de Carmen Lancho.

Desde Iberoamérica se suman talentos como la argentina Delfina Campos con su pop sofisticado, el dreampop de las chilenas Marineros, y la propuesta musical del uruguayo Maximiliano Calvo, cuyo pop de autor rebosa sensibilidad y fuerza rítmica. Portugal aporta su sello a este festival con la originalidad vibrante de Capitão Fausto, sonidos fusión que encuentran un cruce de similitudes en propuestas como las de Çantamarta, cuyas melodías viajan entre Colombia y Andalucía, ofreciendo un directo único y fresco en la escena musical actual. Aquí también encontramos a Jardín, que aporta una mezcla única de canciones con atmósferas magnéticas, inspiradas en las sagas de ciencia ficción; así como a L0rna y su fusión de R&B contemporáneo con una exquisita sensibilidad moderna; además de La Valentina, con su mezcla de reguetón, trap y R&B.

En este crisol de fusiones y experimentación sonora, no te puedes perder algunos showcases como el de Los Sara Fontán, un dúo instrumental de violín y batería que transforma cada actuación en un viaje de intensidad pura dentro de la música experimental. La fusión de rock y ritmos latinos la encarnan Calequi y Las Panteras, mientras que la mezcla de rock japonés, jazz y psicodelia encuentra su lugar en Mitsune, mientras que las madrileñas Dear Joanne ofrecen un power pop cuidado que recuerda a La Movida o la new wave. La tradición folk se reinventa de manera electrónica de la mano de Dulzaro y sus charros o corridos de club, sin olvidar mencionar a nombres como Idoipe y su renovación del folclore aragonés o la albaceteña Karmento, cantautora de neofolklore. Cabe destacar el innovador folclore electrónico de Le Parody. En esta fusión que rompe etiquetas encontramos al donostiarra Bariri, cuya música se mueve entre el indie electrónico y su personal no-rap; además del pop lo-fi y tecno rumbero de Paco Pecado, o el atmosférico pop-folk de Musgö, sin dejar atrás la fusión multidisciplinar de Castazabal y sus letras llenas de rabia y reflexión.

A ritmo de club, trap y electrónica

La sección más rítmica y vanguardista del festival explora la energía del club, el trap y la experimentación electrónica. Entre los referentes destacan Nusar3000 y Sistema de Entretenimiento, así como la sensación portuguesa 800 Gondomar, que ha conquistado los escenarios con su sonido contundente y bailable. En el ámbito urbano, el hip hop y el trap encuentran voces potentes en la argentina Sofía Gabanna y G La Sosita, mientras que la electrónica bailable y experimental es representada por Ashleys (pop electrónico para la pista de baile), Drûpe (sonidos oscuros y envolventes), Silitia (vanguardia electrónica) y otros proyectos innovadores como Lagoss y Sylvie'sHead, que fusionan loop, saxofón y dub para crear ambientes únicos y romper las fronteras de la música de club. Además, se suman nuevos talentos como Devon Reixi, con electrónica urbana que animará la pista de baile; Estrella Fugaz, con sonidos experimentales y groove bailable; y Euskoprincess y J Battle, aportando hip hop, trap y sesiones explosivas que completan la experiencia sensorial de este festival.