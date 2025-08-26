«Las mejores burgers de España» llegan a El Puerto: fecha y ubicación

The Burger Cup aterriza por primera vez en El Puerto de Santa María. Desde el jueves 28 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre, «las mejores burgers de España» llegan al Parque de la Victoria.

No será solo un evento gastronómico, ya que se complementará con música en directo, DJ's y distintas actividades como por ejemplo, un showcooking infantil. La idea es crear un gran ambiente en torno a las distintas hamburguesas que estarán presentes en El Puerto.

Un planazo para la recta final del verano y apto para todos los públicos, incluidas las mascotas que se admiten y son bienvenidas dentro del recinto.

Para todos aquellos que quieran acercarse a degustar algunas de las hamburguesas, cabe destacar que el acceso al recinto es totalmente gratuito y que el horario de apertura será desde las 20:00 horas hasta la 1:00 todos los días desde el 28 de agosto hasta el 7 de septiembre.

