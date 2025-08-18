Mariano Fazio habla de 'Fe, pluralismo y diálogo' en el Aula de Cultura de Vista Hermosa

Mariano Fazio ha sido el protagonista de la cita de este lunes en el Aula de Cultura de Vista Hermosa. La conferencia del sacerdote licenciado en Historia se titulaba 'Fe, pluralismo y diálogo'.

Comenzó hablando del don de la Fe. Sobre esto, habló de que los misterios no se pueden explicar. Orientan nuestra existencia y no se pueden imponer a los demás que no reciben el don de la fe.

También habló de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y de la protección del matrimonio, la educación de los hijos, la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la justicia social. Leyó algunos pasajes de San Josemaría Escriva de Balaguer sobre la justicia social para recalcar cómo se pueden compartir aunque no se comparta la fe.

Sobre el pluralismo, Fazio aseguró que tenemos el deber de formarnos bien para conocer los desafíos del mundo. Las cuestiones técnicas y opinables no son asuntos de fe, están sometidos al libre albedrío del individuo. Recalcó que hay que distinguir lo dogmático de lo opinable, aunque es deseable estar informado antes de opinar de los asuntos.

En cuanto al diálogo, afirmó que los valores puestos en duda actualmente no deben guiarnos a la violencia, sino que hay que defenderlos desde el diálogo. Hay que dialogar desde la identidad propia con todo tipo de personas, ser magnánimos para no encerrarnos en nuestras rencillas internas. Los valores de la fe se deben defender con el ejemplo y con la palabra, los medios nobles que estén a nuestro alcance.