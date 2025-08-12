Leiva abrirá este sábado la sexta edición de Cabaret Festival El Puerto de Santa María

La VI Edición de Cabaret Festival El Puerto de Santa María arranca este fin de semana y se prolongará hasta el próximo viernes 22 de agosto con los directos de Leiva (sábado 16 de agosto), El Arrebato (domingo 17 de agosto), Carolina Durante + Alcalá Norte (martes 19 de agosto), Melody (miércoles 20 de agosto), Andy & Lucas (jueves 21 de agosto) y Los Morancos (viernes 22 de agosto).

Leiva será el encargado de abrir la edición este sábado 16 de agosto y la cita está enmarcada en el 'Tour Gigante 2025', una gira con la que el cantante y compositor regresa a los escenarios y que también da nombre a su nuevo trabajo de estudio.

El domingo 17 de agosto será El Arrebato quien suba al escenario Cabaret Festival, donde el artista presentará el directo de 'Una Tarde Cualquiera', un trabajo con la más pura esencia de El Arrebato y su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba en un repertorio inédito, así como los grandes éxitos de su carrera.

La banda Carolina Durante, estará el martes 19 de agosto presentando en directo su tercer álbum de estudio, 'Elige Tu Propia Aventura', un trabajo en el que apuestan por el rock y el pop de guitarras combinado con unas letras a medio camino de la desazón existencial y la humorada. Por su parte, Alcalá Norte presentarán el directo de su álbum homónimo con el que han liderado todas las listas de los mejores álbumes de 2024 y con el que el grupo ha logrado una síntesis de sonidos que evoca la diversidad de influencias que los han marcado.

Tras su arrebatadora victoria en el Benidorm Fest con la canción que ya se ha convertido en todo un éxito, 'Esa Diva', Melody estará el próximo miércoles 20 de agosto en El Puerto con su talento único para combinar ritmos modernos con su esencia flamenca en una portentosa voz, así como una vibrante puesta en escena.

El jueves 21 de agosto será el turno del icónico dúo Andy & Lucas, que con su espectáculo 'Nuestros últimos acordes' en el que están incluidos sus grandes éxitos tales como 'Son de amores', 'Y en tu ventana' o 'Tanto la quería' que, a buen seguro, harán vibrar al público.

El contrapunto humorístico correrá a cargo de Los Morancos y su espectáculo 'Bis a Bis', un desternillante show que bajo la premisa de partida «el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira» el dúo cómico realiza una sátira de la situación de los cómicos del país y que tendrá lugar el viernes 22 de agosto.

