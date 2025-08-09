Juegos, música y convivencia en la inauguración de la nueva plaza de la Asociación de Vecinos Ronda del Tejar en El Puerto

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, inauguró la nueva plaza de la Asociación de Vecinos Ronda del Tejar, en el transcurso de una animada jornada festiva que tuvo lugar la tarde del pasado viernes organizada en colaboración con la propia asociación y el Ayuntamiento. Junto al primer edil estuvieron los tenientes de alcalde Javier Bello y Jesús Garay.

El acto de inauguración congregó a numerosos vecinos y familias del entorno, que disfrutaron de una completa programación pensada para todos los públicos: juegos de agua, cañón de espuma, tómbola, sorpresas y una barra con precios populares. El ambiente fue festivo y acogedor, convirtiendo la plaza en un verdadero punto de encuentro ciudadano.

El alcalde Germán Beardo destacó que «esta plaza es un ejemplo claro de cómo el Ayuntamiento y la ciudadanía pueden trabajar juntos para mejorar la calidad de vida en nuestros barrios. Queremos que este espacio sea un lugar de encuentro, de convivencia y de unión para todos los vecinos, un símbolo de identidad y de orgullo para la comunidad». Además, agradeció el trabajo de la Asociación de Vecinos Ronda del Tejar y de todas las personas implicadas «por su esfuerzo constante en dinamizar la vida comunitaria y fomentar el orgullo de pertenencia».

Con esta inauguración, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora de los espacios públicos y el impulso a las actividades que promueven la participación ciudadana, fomentando entornos seguros, activos y cohesionados.

El Puerto de Santa María