Isabelle de Rochefort analiza la restauración de la catedral de Notre-Dame de París

Isabelle de Rochefort ha sido la ponente de este lunes en el Aula de Cultura del Real Club de Golf de Vista Hermosa, el clásico ciclo de conferencias veraniego que organizan LA VOZ y ABC y que se celebra en el Club El Buzo. La ponencia de esta tarde de la escritora llevaba el título de '¿Tiene algo que decirte Notre-Dame?'.

Durante su exposición, se centró en el incendio que se produjo en la catedral parisina en 2019 y en su posterior restauración. Una de las cuestiones que comentó es que cuando sucedió el incendio se hicieron varios documentales y la conclusión a la que llega Isabelle de Rochefort es que el incendio no tiene origen humano.

El mal del incendio empezó en la cubierta y llegó hacia las torres con el riesgo de perder el edificio. Fue una dura jornada para los bomberos que se jugaron la vida y en todo el mundo se vieron las impresionantes imágenes de la catedral ardiendo.

La reconstrucción, ya concluida ha sido un proceso difícil. Se utilizaron las piedras derruidas para reconstruir la bóveda y también se extrajeron piedras de la misma cantera que en los siglos XI y XII durante la construcción.

Para Isabelle de Rochefort, «la obra de Dios está en la impresionante restauración de la catedral», un proceso que se ha completado en 5 años con la pandemia incluida. La ponente valoró el resultado como espectacular desde el punto de vista arquitectónico y artístico.

Más temas:

El Puerto de Santa María