Intervenido casi medio millar de artículos falsificados en el Paseo Marítimo de Valdelagrana

Agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María han decomisado un total de 497 artículos falsificados durante un operativo de vigilancia desarrollado en la madrugada del martes al miércoles en la zona del Paseo Marítimo de Valdelagrana, con el objetivo de erradicar la venta ambulante ilegal y proteger al comercio local.

El dispositivo, enmarcado en el plan especial de seguridad de verano, permitió incautar los siguientes productos: 300 camisetas, 69 pares de zapatillas, 72 prendas de basket, 50 sudaderas y 6 equipaciones de fútbol completas. Todos ellos eran falsificaciones de marcas registradas y se ofrecían al público sin autorización ni garantías legales o sanitarias.

Los hechos ocurrieron en la calle de la Playa, en torno a las 00:30 horas, y se procedió a la identificación del vendedor, levantándose la correspondiente acta por venta no autorizada.

El teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, ha señalado que esta actuación «se suma al trabajo constante que realizan los agentes durante el verano para combatir la venta ilegal, que supone un fraude para el consumidor, daña gravemente la imagen de las marcas y perjudica notablemente al comercio local».

Desde la Policía Local se reitera a la ciudadanía la importancia de no colaborar con este tipo de comercio ilegal, ya que los productos carecen de controles de calidad, no cuentan con certificaciones reglamentarias y pueden suponer riesgos para la salud, tales como alergias o reacciones en la piel al no superar las pruebas textiles exigidas por ley.

Este operativo se enmarca en los dispositivos especiales de vigilancia que se están desarrollando durante todo el verano en los puntos de mayor afluencia de portuenses y visitantes, tanto mediante patrullas móviles como a pie, con el fin de reforzar la seguridad y proteger al comercio legalmente establecido.