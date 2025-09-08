El Puerto
Horarios y recorrido de la procesión de la Virgen de los Milagros en El Puerto
La Basílica de El Puerto acoge los principales actos de la festividad de la Virgen de los Milagros, que culmina con la procesión de la Patrona
El Puerto de Santa María vive este lunes, 8 de septiembre, la festividad de su Patrona y Alcaldesa Perpetua, Nuestra Señora de los Milagros, con una programación que ha congregado a fieles, hermandades y autoridades en torno a la Basílica.
La jornada comenzó a las 07:00 horas con el Rosario de la Aurora, que partió de la iglesia conventual de la Purísima Concepción y recorrió las calles Pedro Muñoz Seca, Ricardo Alcón, Placilla, Ganado, Meleros, San Juan y Vicario hasta llegar a la Plaza de España para entrar en la Basílica.
A las 11:00 horas tuvo lugar la Función Principal de Instituto de la Real, Pontificia, Muy Antigua y Venerable Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros Coronada, en la que se realizó la Solemne Protestación Pública de Fe. La misa estuvo oficiada por el director espiritual y párroco de la Basílica, Antonio Sebastián Sabido, y contó con la actuación del Orfeón Portuense, bajo la dirección de Manolo Sánchez.
Previamente, el alcalde Germán Beardo, acompañado de miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación, asistió a la eucaristía presidida por Roberto Romero, vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez. La celebración estuvo amenizada por la Agrupación Coral Portuense, dirigida por Millán Alegre.
La jornada culminará a las 19:00 horas con la Solemnísima Procesión de la Virgen de los Milagros.
Recorrido
La Patrona partirá desde la Basílica y recorrerá Plaza de España, Palacios, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Plaza Alfonso X el Sabio, Bajada del Castillo, Micaela Aramburu, Palacios, Virgen de los Milagros, Luna, Plaza de Juan Gavala, Vicario y Plaza de España, donde está prevista su recogida a las 21:30 horas.