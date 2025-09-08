Horarios y recorrido de la procesión de la Virgen de los Milagros en El Puerto

La Voz de Cádiz El Puerto 08/09/2025 a las 12:29h. Compartir Copiar enlace

El Puerto de Santa María vive este lunes, 8 de septiembre, la festividad de su Patrona y Alcaldesa Perpetua, Nuestra Señora de los Milagros, con una programación que ha congregado a fieles, hermandades y autoridades en torno a la Basílica.

La jornada comenzó a las 07:00 horas con el Rosario de la Aurora, que partió de la iglesia conventual de la Purísima Concepción y recorrió las calles Pedro Muñoz Seca, Ricardo Alcón, Placilla, Ganado, Meleros, San Juan y Vicario hasta llegar a la Plaza de España para entrar en la Basílica.

A las 11:00 horas tuvo lugar la Función Principal de Instituto de la Real, Pontificia, Muy Antigua y Venerable Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros Coronada, en la que se realizó la Solemne Protestación Pública de Fe. La misa estuvo oficiada por el director espiritual y párroco de la Basílica, Antonio Sebastián Sabido, y contó con la actuación del Orfeón Portuense, bajo la dirección de Manolo Sánchez.

Previamente, el alcalde Germán Beardo, acompañado de miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación, asistió a la eucaristía presidida por Roberto Romero, vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez. La celebración estuvo amenizada por la Agrupación Coral Portuense, dirigida por Millán Alegre.

La jornada culminará a las 19:00 horas con la Solemnísima Procesión de la Virgen de los Milagros.

Recorrido

La Patrona partirá desde la Basílica y recorrerá Plaza de España, Palacios, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Plaza Alfonso X el Sabio, Bajada del Castillo, Micaela Aramburu, Palacios, Virgen de los Milagros, Luna, Plaza de Juan Gavala, Vicario y Plaza de España, donde está prevista su recogida a las 21:30 horas.

