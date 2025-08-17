Un hombre de 76 años resulta herido tras salirse de la vía en la A-2001 en El Puerto

LA VOZ DE CÁDIZ El Puerto 17/08/2025

Un hombre de 76 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-2001, a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de El Puerto de Santa María.

El siniestro, en el que únicamente se vio implicado un turismo, se produjo cuando el vehículo se salió de la vía por causas que aún se investigan. El conductor quedó atrapado en el interior, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos del Parque de El Puerto.

Tras estabilizar el coche, los efectivos procedieron a la excarcelación del varón, que posteriormente fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario.

En la intervención participaron seis bomberos y tres vehículos del Consorcio Provincial: una autobomba rural pesada (R-18), una autobomba urbana ligera (P-39) y un vehículo de rescate ligero (S-33). También colaboró la Guardia Civil en la gestión del tráfico y la seguridad de la zona y DCCU Puerto Santa María.