Herido con quemaduras en los brazos al apagar el fuego de una sartén en una vivienda de El Puerto

Una persona ha resultado herida con quemaduras en los brazos mientras sofocaba con un extintor de polvo el fuego provocado por una sartén que ha ardido en su cocina, en una vivienda del barrio El Tejar en El Puerto de Santa María.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este viernes, cuando efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz del parque de El Puerto han sido requeridos por un incendio en una vivienda de la calle Buganvilla.

En un comunicado, el Consorcio de Bomberos ha detallado que al llegar se observa que en la vivienda queda requemándose una campana extractora y que el origen del fuego apunta a una sartén que ha ardido.

La puerta se encuentra abierta y no se encuentra a nadie en el interior de la vivienda, aunque se confirma que antes de la llegada de los bomberos, una persona ha sofocado el fuego con un extintor de polvo.

Así, la labor de los bomberos ha consistido en extinguir completamente el incendio, empleando para ello otro extintor de CO2, y se ventila la zona. La cocina del piso ha quedado afectada por temperatura, llamas y humos. Además, el humo se ha extendido a las demás dependencias de la vivienda.

La persona que había usado el extintor de polvo ha sufrido quemaduras en ambos brazos y ha acudido al centro de salud para que le curen, como ha indicado el Consorcio de Bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro vehículos de Bomberos y un turboventilador, además de siete efectivos. En la intervención han colaborado agentes de la Policía Local de El Puerto y de la Policía Nacional.