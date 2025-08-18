Detenido un joven por vender droga en El Puerto tras las quejas vecinales

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María a un joven acusado de dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes en la vía pública, un arresto que se produjo tras las quejas vecinales recibidas por la presencia de grupos de jóvenes que permanecían «hasta altas horas de la madrugada consumiendo drogas y causando molestias en la zona».

La detención se produjo el pasado 5 de agosto en el marco de un dispositivo de prevención desarrollado en la plaza situada en la calle Ricardo Serni.

El operativo, puesto en marcha por el Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, permitió durante varias semanas levantar diversas actas-denuncias por consumo de drogas en la vía pública, procediendo finalmente a la detención de un joven que frecuentaba la plaza para realizar supuestamente la venta de sustancias estupefacientes.

En el momento del arresto se le intervinieron ocho envoltorios de hachís con un peso total de 30 gramos y un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana, que ha considerado «esencial» para luchar contra este tipo de delitos, y ha reiterado su compromiso con la seguridad y la convivencia en los barrios de la ciudad.