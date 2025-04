Clara Montes presenta su nuevo disco, un viaje musical y emocional hacia la esencia de Cádiz y Rafael Alberti

Clara Montes, una de las voces más queridas y respetadas de la música española, presentará su último disco, 'Marinera en Tierra', el próximo 25 de abril en la Fundación Rafael Alberti en El Puerto de Santa María, con un concierto en la que fuera casa del poeta gaditano. La fecha coincide con el 40º aniversario del regreso del exilio de Alberti.

'Marinera en tierra' es un proyecto que fusiona la música con la poesía y es fruto de un profundo proceso de investigación de Clara Montes por la obra del Rafael Alberti para «aportar diferentes sonoridades y dotar de nueva vida a los versos del poeta». Para este trabajo ha contado con la colaboración de músicos de gran trayectoria como Kiriko Gutiérrez, Pablo Domínguez, Chamo Díaz y Malick Mbengue, con quienes ha grabado el álbum en directo, capturando así la esencia y emoción de cada interpretación.

Montes, artista reconocida por su talento musicando a grandes poetas, ha convertido en canción algunos de los versos más representativos del autor de la Generación del 27, incorporando influencias flamencas, mediterráneas, americanas y de jazz.

La cantante nos habla de su vínculo profundo con esta tierra, su admiración por Alberti y su compromiso con el medio ambiente en la provincia.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un disco homenaje a Rafael Alberti?

-El proyecto surgió hace un par de años, cuando estuve en la Fundación Rafael Alberti durante la jornada de puertas abiertas, que se celebra cada 16 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del poeta. Fue una conversación espontánea con los integrantes de la fundación sobre el centenario de Marinero en Tierra. Esa charla me inspiró profundamente y me animó a sumergirme más en la obra de Alberti, conocerlo más como persona y no solo como poeta. De hecho, tuve la suerte de conocer a su viuda, María Teresa Asunción, con quien coincidí varias veces. Esa conexión personal fue clave para desarrollar el proyecto.

Empecé a leer su obra con otros ojos, sintiendo su historia y su vida detrás de esos versos. La poesía de Rafael Alberti tiene una riqueza y una profundidad únicas, y eso fue lo que me llevó a convertir sus poemas en canciones. Fue un proceso lento, pero muy emocionante, donde he intentado reflejar su espíritu y su amor por la Bahía de Cádiz, que siempre estuvo presente en su obra.

-Además de la obra poética de Alberti, ¿qué le ha influido más en este proyecto?

Mi relación con el mar ha sido fundamental en este proyecto, y por supuesto, mi vinculación con Cádiz. Aunque nací en Madrid, hace más de 25 años que vivo en Cádiz, y la ciudad y su entorno han marcado profundamente mi vida personal y artística. Mi familia es andaluza, y desde pequeña siempre estuve muy conectada con el mar. Cádiz, para mí, es un referente de calma y de inspiración. Los momentos más felices de mi infancia los viví en la costa, cerca del océano Atlántico. Por eso, al trabajar en la obra de Alberti, no pude evitar encontrar paralelismos con sus propios sentimientos hacia el mar y la Bahía de Cádiz.

El mar, en su obra, no es solo un paisaje, sino una presencia constante que forma parte de la identidad gaditana, de la identidad de todos los que vivimos aquí. Es un vínculo muy profundo que compartimos, y por eso la música que he creado también está impregnada de esa esencia marinera.

-¿Cómo decide qué elementos musicales utilizar para representar a Alberti?

-Mi aproximación a la música de Alberti ha sido muy orgánica. Cuando leía sus poemas, sentía que me hablaban de diferentes maneras y que cada uno de ellos pedía algo distinto en términos musicales. No fue algo premeditado. Cuando un poema me tocaba, lo leía repetidamente hasta que comenzaba a encontrar la melodía que lo acompañaba. A veces los poemas casi me pedían la música, y otras veces me encontré con poemas que se resistían un poco, pero eso también es parte del proceso creativo.

En cuanto a las influencias, mi vida y mi formación musical están profundamente marcadas por Andalucía. El flamenco ha estado muy presente en mi trayectoria, pero también la música de otras latitudes, como la de América o el jazz, que se integran de manera natural en mi manera de entender la canción. En este caso, quise que los ritmos y las armonías evocaran la diversidad de la vida de Alberti, que pasó mucho tiempo en el exilio, pero también su conexión con el mar y la tierra gaditana. El flamenco es una disciplina artística en constante evolución, y en este disco hemos querido aportar diferentes sonoridades para dotar de nueva vida a los versos de Alberti.

-El disco también incluye un poema inédito de Alberti. ¿Cómo fue ese hallazgo y qué significado tiene para usted?

-Fue un momento muy emocionante. María Teresa Asunción, la viuda de Alberti, tuvo la generosidad de compartir conmigo un poema inédito que había encontrado en sus archivos personales. Era una sevillana que Rafael había escrito y que nunca se había publicado. Lo recibí con mucha emoción porque, al leerlo, me di cuenta de que hablaba de algo tan profundo y tan cercano a la esencia del autor.

Así que, con mucho respeto y cariño, trabajé para darle vida musicalmente. Decidí que esa sevillana debía ser algo clásico, pero a la vez tenía que sonar diferente, más lenta, con una cierta melancolía. Es un regalo que me hizo la vida, y lo sentí como una conexión directa con Alberti.

-Usted ha demostrado un profundo compromiso con la tierra gaditana y el medio ambiente. ¿Cómo ha influido este compromiso en su música?

Es algo que está muy presente en mi vida. He vivido cerca del mar durante más de dos décadas, y eso te marca. He cantado «Mar de Sentimientos» en Los Toruños, en la Bahía de Cádiz, y siempre he intentado utilizar mi música para sensibilizar sobre la importancia de conservar nuestros paisajes y ecosistemas. Me siento profundamente conectada con las marismas y salinas de la Bahía de Cádiz, y eso se refleja en mi música.

Además, he trabajado con la ONG Salarte y el chef Ángel León en la restauración de marismas, salinas y esteros, un proyecto que me ha permitido combinar mi pasión por la música con mi compromiso ambiental. Es muy importante para mí contribuir a la conservación de esta tierra, que me ha dado tanto y que sigue siendo una fuente de inspiración constante. El mar es un elemento vital para todos los que vivimos aquí, y creo que tenemos la responsabilidad de cuidarlo y preservarlo.

- ¿Qué significa para usted presentar este disco en el lugar que fue la casa del poeta?

-Presentar este disco en la Fundación Rafael Alberti es un honor absoluto. El vínculo de Alberti con la Bahía de Cádiz es tan profundo que la idea de hacerlo en su casa, en El Puerto de Santa María, tiene un significado muy especial para mí. Además, el hecho de que la viuda de Alberti me haya pedido que lo estrene allí me llena de emoción y de gratitud. Es como un círculo que se cierra, porque mi carrera también ha estado marcada por mi relación con Cádiz y su gente.

Es el lugar perfecto para homenajear la figura de Alberti, porque aquí, en esta tierra, su obra cobra vida de una manera única. Estoy convencida de que, cuando los gaditanos escuchen este proyecto, lo sentirán como algo propio, algo que forma parte de su identidad.

-¿Qué espera transmitir al público con este proyecto tan íntimo y personal?

Lo que espero transmitir es, sobre todo, emoción y respeto. Mi intención no es solo rendir homenaje a Alberti, sino también acercar su obra a las nuevas generaciones. Hoy más que nunca es necesario recordar a un poeta como él, que defendió la libertad, el amor por la tierra y el mar, y que vivió una vida llena de historias que siguen vigentes. Para mí, este proyecto ha sido un viaje de descubrimiento, y lo que más deseo es que el público también pueda sentirse transportado por la música, como yo lo estuve al crearla.

Fechas

Este viaje tan especial comienza en un lugar simbólico:

El Puerto 📍25 de abril

Fundación Rafael Alberti

@rafaelalberti100 (El Puerto de Santa María)

Hora: 20:00h

Entrada libre bajo reserva en el siguiente email: fundacion@rafaelalberti.com

📍 28 de abril en Madrid:

Sala Galileo Galilei (@salagalileo) • 21:00h • Entradas ya a la venta en la web de la sala (https://salagalileo.es/eventos/presentacion-disco-marinera-en-tierra/) y en el link de mi bio.

📍Y el 2 de mayo en Valladolid:

Centro Cultural Miguel Delibes (Sala de Teatro Experimental) • 20:00h • Entradas disponibles en su web (https://www.centroculturalmigueldelibes.com/evento/marinera-en-tierra-clara-montes-canta-a-rafael-alberti/).

Rafael Alberti

Rafael Alberti nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) en diciembre de 1902 y falleció en la misma localidad en octubre de 1999. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura con su primer libro de poesía, 'Marinero en tierra' (1925). Entre su extensa obra poética cabe destacar 'Cal y canto' (1927), 'Sobre los ángeles' (1928), 'Sermones y moradas' (1930), 'Entre el clavel y la espada' (1941), 'Retornos de lo vivo lejano' (1945), 'A la pintura' (1948), 'Roma, peligro para caminantes' (1968), 'Desprecio y maravilla' (1972), 'Fustigada luz' (1980), 'Versos sueltos de cada día' (1982) y 'Canciones para Altair' (1989).

Autor de los tres volúmenes de memorias titulados 'La arboleda perdida' (1959, 1987 y 1996), así como de 'Imagen primera de...' (Seix Barral, 1999), 'Prosas encontradas' (edición aumentada, Seix Barral, 2000) y de numerosas obras teatrales. Recibió el Premio Cervantes en 1983.