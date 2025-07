Beardo: «Mi única aspiración está más que cubierta aquí en El Puerto»

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, encabezado por el alcalde Germán Beardo, presentó este jueves en la Sala Hospitalito el balance de gestión que marca el ecuador de la legislatura. A dos años de las próximas elecciones municipales, el Ejecutivo del PP calificó este primer tramo del mandato como «histórico», subrayando la primera mayoría absoluta de la formación en tres décadas.

Durante el acto, que congregó a concejales del Grupo Municipal Popular, afiliados, simpatizantes, representantes de colectivos sociales, del mundo cofrade, del empresariado local y vecinos en general, se repasaron los principales hitos alcanzados y se esbozaron las líneas estratégicas para el periodo restante hasta 2027. La exposición abordó todas las áreas municipales, destacando lo realizado y los proyectos aún pendientes.

Entre los logros señalados, el Gobierno local hizo hincapié en la cancelación anticipada de la deuda municipal, lo que ha permitido la salida de El Puerto del Plan de Ajuste vigente desde 2012, liberando recursos para inversiones. El alcalde recordó el punto de partida del mandato, subrayando las dificultades iniciales y el proceso de transformación en marcha: «Nada tiene que ver la ciudad con la que nos encontramos. No tenemos deuda. Hemos reducido un 50% el periodo medio de pago. No hemos subido impuestos. Trabajamos en una rebaja fiscal. No había jefe de servicio en Bienestar Social».

Beardo defendió que la declaración como 'Gran Ciudad' ha supuesto «una revolución administrativa». «Llevamos dos años construyendo un nuevo Ayuntamiento, con una organización pensada para ofrecer un servicio de calidad. En la provincia de Cádiz, solo Jerez comparte esta condición», añadió.

También puso en valor el control urbanístico que se está ejerciendo sobre el centro histórico, afirmando que «hemos conseguido superávit incluso después de saldar la deuda» y destacó que El Puerto es una de las pocas ciudades andaluzas con una ordenanza que agiliza la concesión de licencias de obras. En materia de seguridad, subrayó el fortalecimiento de la Policía Local, «al servicio de la ciudadanía y del interés general».

Desbloqueada la segunda pasarela sobre el Guadalete

Entre las actuaciones más relevantes de la segunda mitad del mandato figura la construcción de una segunda pasarela peatonal sobre el Guadalete, en el entorno del muelle de San Ignacio. Esta semana, el Ayuntamiento firmó el contrato con la UTE adjudicataria —formada por DI2 Portuense S.L.U., Avintia Proyectos y Construcciones S.L. y Canteras de Almargen S.L.—, desbloqueando un proyecto paralizado tras la quiebra de la empresa anterior.

Diseñada por Técnicas Gades S.L., la nueva infraestructura contará con 98,6 metros de longitud, tres vanos y una elevación de 3,5 metros sobre la pleamar. Con seis metros de anchura, incorporará carriles segregados para peatones y ciclistas, y una iluminación integrada sin postes visibles. La inversión asciende a 2,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación reforzará la conexión entre ambas márgenes del Guadalete, completando el eje junto al puente «Pepe el del Vapor» y el futuro puente para tráfico rodado, y consolidando así un corredor clave para la movilidad sostenible y la integración urbana.

Movilidad: nuevo puente y reordenación de la plaza de la Pescadería

En materia de movilidad, el Ayuntamiento adjudicó por 674.560 euros la redacción de los proyectos del nuevo puente rodado sobre Guadalete y de la reordenación de la plaza de la Pescadería, así como la dirección de obra de ambas intervenciones. La UTE Técnicas Gades S.L. y Alonso Cobo Estudio de Ingeniería será la encargada de su desarrollo.

El alcalde destacó que estas actuaciones son «decisivas para mejorar la conexión entre Valdelagrana y el centro urbano y para recuperar el valor estratégico de Guadalete». El futuro puente será una infraestructura atirantada, moderna y sostenible, con espacios para vehículos, peatones y ciclistas, y contará con tecnología avanzada en materia de seguridad.

El plazo para redactar el proyecto del puente será de seis meses —dos para el anteproyecto y cuatro para el proyecto constructivo—, mientras que el de la plaza se prevé en cuatro meses. Una vez licitadas, las obras estarán supervisadas por técnicos municipales y serán financiadas íntegramente por el Ayuntamiento.

Nuevo modelo de limpieza y avance en servicios urbanos

El Gobierno local defendió la implantación del nuevo modelo de limpieza como uno de los hitos más visibles de esta primera mitad de mandato. Con una inversión de más de 67 millones de euros y una flota de 80 vehículos, el servicio gestionado por FCC incluye tecnología punta, recogida de residuos puerta a puerta en el centro histórico y una planificación reforzada en temporadas de alta afluencia.

Beardo afirmó que se ha dado «un cambio radical a un sistema obsoleto y sin medios» y subrayó que la mejora de la limpieza viaria ha sido uno de los compromisos más firmes del equipo de Gobierno.

Impulso económico, turismo y patrimonio

El balance incluyó una referencia al crecimiento económico y turístico de El Puerto, que ha registrado cifras récord en visitantes, ocupación hotelera y dinamización de la oferta cultural y gastronómica. Desde el Ayuntamiento se destacó la recuperación del Castillo de San Marcos para uso cultural y turístico, el impulso a eventos como la Feria de Primavera, la Semana Santa y las carreras de caballos, así como la proyección exterior de la ciudad.

«El Puerto se está convirtiendo en un nodo de innovación, deporte y turismo de calidad», afirmó.

Agenda social y apuesta por la vivienda

En el ámbito social, el Gobierno local reivindicó avances como la rehabilitación del edificio de Bienestar Social, la mejora de las ayudas de emergencia, la reducción de listas de espera y la atención prioritaria a los colectivos más vulnerables. También destacó la aprobación del Plan Municipal de Vivienda, el desbloqueo de promociones en Suvipuerto y la activación de proyectos para VPO en distintas zonas de la ciudad.

«El acceso a una vivienda digna y la protección social son pilares de nuestra acción de Gobierno. Queremos una ciudad con oportunidades para todos», dijo el alcalde.

Gobernabilidad, planificación y retos pendientes

El alcalde cerró el acto asegurando que su equipo ha demostrado «capacidad de gestión, liderazgo y planificación», recordando que 2023 supuso un punto de inflexión gracias a la mayoría absoluta. «Hemos pasado de la improvisación al modelo. De los fuegos a los planes. De las deudas al superávit. No estamos improvisando. El Puerto ya tiene hoja de ruta», concluyó.

El reto ahora es cumplir con los compromisos pendientes en los próximos dos años: ejecutar las grandes obras proyectadas, consolidar los servicios públicos, reforzar la participación ciudadana y mantener la estabilidad institucional. «Queremos seguir transformando El Puerto para que sea una ciudad de referencia en la provincia y en Andalucía», remató Beardo.

Beardo aprovechó para reafirmar su compromiso con la ciudad y despejar cualquier especulación sobre futuros escenarios políticos más allá del plano local. «Mi única aspiración está más que cubierta aquí en El Puerto», afirmó con rotundidad, reivindicando así una gestión municipal centrada exclusivamente en los intereses de los portuenses.

