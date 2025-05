Alertan de una nueva plaga en El Puerto de Santa María: «¡Es que no es normal!»

La tranquilidad matutina del espigón de La Puntilla, en la popular playa de Valdelagrana, se ha visto interrumpida por un inesperado visitante de cuatro patas que ha provocado más asco que asombro en TikTok. Y no, no hablamos de un surfero despistado ni de un influencer grabando imágenes «de postureo»... hablamos de una rata del tamaño de un bocadillo de chorizo (según fuentes no oficiales, pero muy expresivas).

«Ella tan tranquila, sin problemas», exclama entre carcajadas y arcadas el usuario de TikTok que graba el momento en que la roedora se pasea alegremente como Pedro por su casa entre los bloques del espigón.

«De dos a tres años para atrás esto es horroroso. El que venga aquí a La Puntilla sabe de lo que estoy hablando, compadre», continúa el narrador, mientras la cámara capta al animal con una actitud tan despreocupada que parece haber pagado el IBI del espigón porque pasea como una auténtica propietaria del inmueble.

Una red para el bocadillo

La grabación, que mezcla expresiones de asco, indignación y un punto de humor, incluye un giro final inesperado: el protagonista aparece con una red al hombro que se suele emplear para meter los peces. Pero nada de eso en este caso. Con la seriedad justa y la guasa de siempre, aclara: «La red la traigo yo para meter la bolsa de los bocadillos y hacerle un nudo, picha, porque como sea de chorizo se lo comen las ratas».

Exceso de comida

El debate no se ha hecho esperar en los comentarios. Mientras algunos usuarios claman por una intervención urgente tipo «Operación Ratatouille», otros llaman a la calma. Bienvenido Letrán, por ejemplo, responde a @casaandreavaldelagrana con un contundente: «Ni las ratas son gigantes ni es nada nuevo», recordando que los roedores llevan más tiempo en el espigón que el propio paseo marítimo.

Otros internautas señalan que la suciedad y los desperdicios son un caldo de cultivo ideal para que estas simpáticas —pero poco higiénicas— criaturas proliferen. Y no falta quien apunta que la causa real del aumento de la población ratonil es el buen corazón (y el pienso) de quienes alimentan a los gatos callejeros: «Donde hay comida asegurada, hay ratas haciendo cola», podría titularse el documental.

Mientras tanto, La Puntilla sigue ahí: hermosa, soleada y... patrullada por ratas influencer que acaparan vídeos y comentarios en Tiktok.