Los economistas colegiados de Cádiz ya pueden hacer gestiones ante Tráfico en nombre del ciudadano

Los economistas colegiados de la provincia de Cádiz podrán, a partir de ahora, gestionar directamente trámites relacionados con vehículos, como transferencias de titularidad, matriculaciones, bajas o notificaciones de venta, sin necesidad de que los ciudadanos acudan a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta nueva función es posible gracias al acuerdo firmado entre la DGT y el Consejo General de Economistas de España, que permite a los economistas actuar como representantes habilitados ante la administración en materia de tramitación vehicular.

Este servicio, operativo en todo el territorio nacional, supone una importante mejora para la ciudadanía, que podrá realizar estos trámites de forma íntegra y telemática desde el propio despacho del economista que contraten. El procedimiento es muy sencillo: el ciudadano entrega la documentación necesaria y el economista se encarga de todo el proceso, desde la solicitud hasta el pago de impuestos y tasas, gestionándolo todo con garantías jurídicas y sin necesidad de pedir cita previa ni desplazarse a las oficinas de Tráfico. Así por ejemplo, en cuestión de minutos podrá obtener un permiso provisional de circulación mientras se tramita la documentación definitiva.

Desde el Colegio de Economistas de Cádiz se destaca que esta nueva vía de colaboración con la administración pública permite acercar los servicios al ciudadano y facilitar gestiones que habitualmente resultan complejas, largas y tediosas.

El decano del Colegio, Javier Cabeza de Vaca, ha subrayado que «gracias a este acuerdo, los ciudadanos podrán resolver, desde el despacho de un economista, gestiones que antes requerían mucho tiempo y desplazamientos», y ha añadido que «la combinación de una plataforma tecnológica estandarizada y el conocimiento profesional de los economistas agiliza las tramitaciones, garantiza su validez legal y reduce notablemente los márgenes de error».

Además de la comodidad, este nuevo servicio aporta seguridad, asesoramiento personalizado y una atención cercana, lo que convierte al economista en un aliado eficaz para resolver este tipo de gestiones. El profesional no solo realiza la tramitación electrónica con la DGT, sino que también se encarga de la liquidación de los tributos correspondientes, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, además de verificar que toda la documentación esté correctamente cumplimentada, evitando retrasos o incidencias posteriores.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Colegio de Economistas por seguir acercando la figura del economista a la vida cotidiana de la ciudadanía gaditana, ampliando su campo de actuación y reforzando su papel como profesional de referencia, no solo en cuestiones fiscales o contables, sino también en otros ámbitos administrativos que requieren solvencia técnica, seguridad jurídica y vocación de servicio público.