Diputación subvencionará 10 plazas en la residencia de mayores de Setenil

La Diputación de Cádiz -a través de su Área de Políticas Sociales, Igualdad y Familias- concertará diez plazas de la residencia de personas mayores 'San Isidro Labrador', en Setenil. Así lo ha confirmado la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, en el curso de una visita a este municipio de la Sierra de Cádiz y respondiendo a la asistencia que había planteado su Ayuntamiento. La citada residencia, de titularidad municipal, dispone de 40 plazas; la Junta de Andalucía contribuye al sostenimiento de 30 mientras que Diputación, desde el año 2026, asumirá el concierto de las otras 10 conforme a una inversión de 203.844 euros.

Almudena Martínez afirma que con esta cobertura «queda claro nuestro compromiso con las políticas sociales y las personas mayores, combatiendo la soledad no deseada». Es, según ha manifestado, una demostración de las prioridades que ejerce el gobierno provincial: «La asistencia constante a los pequeños municipios», que propicia «la creación de empleo en entornos rurales», con especial incidencia -como ocurre con la economía de los cuidados y la atención a la dependencia- en las mujeres.

Inversión social clave

La presidenta de Diputación, durante su estancia en Setenil, ha mantenido un encuentro inicial en el Ayuntamiento con el alcalde del municipio, Rafael Vargas, con la asistencia de la diputada provincial de Políticas Sociales, Igualdad y Familias, Paula Conesa. Tras esta primera reunión, y una estancia en el Museo Etnográfico, visitaron la residencia San Isidro Labrador donde fueron atendidos por su directora, Fabiola Porras.

Rafael Vargas ha agradecido el respaldo de Diputación, considerando que «es la primera vez que recibimos una ayuda de este nivel, que nos ayuda a sufragar los costes de esta residencia y mantener un servicio público de calidad». El alcalde de Setenil ha valorado la implicación de Diputación en los retos del municipio, manifestada tanto en programas ordinarios como en actuaciones excepcionales a través de subvenciones nominativas; Diputación, sólo en el año 2025, ha destinado a Setenil más de 1,2 millones de euros, de los que 368.000 se han regulado a través de convenios específicos.

Las diez plazas que asume Diputación responden a la demanda de un plan de viabilidad que solicitó el Ayuntamiento setenileño. En la actualidad la institución provincial contribuye al sostenimiento de 216 plazas en diferentes centros y residencias de la provincia de Cádiz, dedicados al cuidado de mayores y personas con discapacidad. En términos económicos esta cobertura se traduce en 5,2 millones de euros invertidos en el año 2025. Esta cuantía supone un incremento del 32 por ciento, en relación a la inversión realizada en el año 2020, y del 10 por ciento si se relaciona con el gasto del año 2022. En la Sierra son 38 plazas las que reciben esta ayuda de la Diputación de Cádiz. En cifras absolutas esta inversión en la comarca serrana asciende a 626.906 euros.

La estancia en Setenil concluyó con una visita al hotel El Almendral que gestiona la empresa Tugasa, de Diputación.